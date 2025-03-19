https://ria.ru/20250319/peskov-2005961997.html

Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США

Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США - РИА Новости, 19.03.2025

Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США

Девятнадцатого и двадцатого марат состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:56:00+03:00

2025-03-19T13:56:00+03:00

2025-03-19T13:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дмитрий песков

дональд трамп

стив уиткофф

саудовская аравия

сша

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Девятнадцатого и двадцатого марат состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах. "Вот как раз в эти часы, и сегодня, и завтра будут дополнительные согласования точных, точных дат, следующих контактов и составов. И потом, уже после согласования, мы сможем вам по необходимости дать информацию, пока еще работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры в Саудовской Аравии и в каком составе.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005960891.html

саудовская аравия

сша

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, саудовская аравия, сша, россия, в мире