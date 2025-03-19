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Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005961997.html
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США
Девятнадцатого и двадцатого марат состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:56:00+03:00
2025-03-19T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дмитрий песков
дональд трамп
стив уиткофф
саудовская аравия
сша
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Девятнадцатого и двадцатого марат состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах. "Вот как раз в эти часы, и сегодня, и завтра будут дополнительные согласования точных, точных дат, следующих контактов и составов. И потом, уже после согласования, мы сможем вам по необходимости дать информацию, пока еще работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры в Саудовской Аравии и в каком составе.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, саудовская аравия, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Саудовская Аравия, США, Россия, В мире
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США

Песков: в среду и четверг состоятся согласования дат будущих контактов РФ и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Девятнадцатого и двадцатого марат состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах.
"Вот как раз в эти часы, и сегодня, и завтра будут дополнительные согласования точных, точных дат, следующих контактов и составов. И потом, уже после согласования, мы сможем вам по необходимости дать информацию, пока еще работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры в Саудовской Аравии и в каком составе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США
13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дмитрий ПесковДональд ТрампСтив УиткоффСаудовская АравияСШАРоссияВ мире
 
 
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