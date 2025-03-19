https://ria.ru/20250319/peskov-2005961997.html
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США
Девятнадцатого и двадцатого марат состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:56:00+03:00
2025-03-19T13:56:00+03:00
2025-03-19T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дмитрий песков
дональд трамп
стив уиткофф
саудовская аравия
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Девятнадцатого и двадцатого марат состоятся дополнительные согласования точных дат следующих контактов России и США, а также составов делегаций двух стран на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио возглавят американскую делегацию на этих переговорах. "Вот как раз в эти часы, и сегодня, и завтра будут дополнительные согласования точных, точных дат, следующих контактов и составов. И потом, уже после согласования, мы сможем вам по необходимости дать информацию, пока еще работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры в Саудовской Аравии и в каком составе.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005960891.html
саудовская аравия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, дональд трамп, стив уиткофф, саудовская аравия, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Саудовская Аравия, США, Россия, В мире
Песков рассказал, когда состоятся согласования дат контактов России и США
Песков: в среду и четверг состоятся согласования дат будущих контактов РФ и США