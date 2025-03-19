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Кремль: роль ЕС в переговорах по Украине не обсуждалась Путиным и Трампом
Кремль: роль ЕС в переговорах по Украине не обсуждалась Путиным и Трампом - РИА Новости, 19.03.2025
Кремль: роль ЕС в переговорах по Украине не обсуждалась Путиным и Трампом
В разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не затрагивалась тема возможного участия европейских стран в переговорном процессе по... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:54:00+03:00
2025-03-19T13:54:00+03:00
2025-03-19T13:55:00+03:00
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дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не затрагивалась тема возможного участия европейских стран в переговорном процессе по украинскому конфликту, сообщил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков. "Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль: роль ЕС в переговорах по Украине не обсуждалась Путиным и Трампом
Песков: роль Европы в переговорах по Украине не обсуждалась Путиным и Трампом