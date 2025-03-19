https://ria.ru/20250319/peskov-2005960891.html
Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США
Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США - РИА Новости, 19.03.2025
Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США
Следующие переговоры России и США в Саудовской Аравии будут иметь насыщенную повестку дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:53:00+03:00
2025-03-19T13:53:00+03:00
2025-03-19T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
саудовская аравия
сша
дмитрий песков
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следующие переговоры России и США в Саудовской Аравии будут иметь насыщенную повестку дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Переговоры в Саудовской Аравии, скажем так, следующие российско-американские переговоры, будут иметь достаточно насыщенную повестку дня", - сказал Песков журналистам.
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россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саудовская Аравия, США, Дмитрий Песков, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США
Песков: повестка следующих переговоров РФ и США будет насыщенной