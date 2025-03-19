https://ria.ru/20250319/peskov-2005960891.html

Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США

Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США - РИА Новости, 19.03.2025

Песков рассказал о повестке следующих переговоров России и США

Следующие переговоры России и США в Саудовской Аравии будут иметь насыщенную повестку дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:53:00+03:00

2025-03-19T13:53:00+03:00

2025-03-19T13:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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саудовская аравия

сша

дмитрий песков

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следующие переговоры России и США в Саудовской Аравии будут иметь насыщенную повестку дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Переговоры в Саудовской Аравии, скажем так, следующие российско-американские переговоры, будут иметь достаточно насыщенную повестку дня", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005960460.html

россия

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)