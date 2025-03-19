https://ria.ru/20250319/peskov-2005960460.html
Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа
Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около двух часов, уточнил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:52:00+03:00
2025-03-19T13:52:00+03:00
2025-03-19T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около двух часов, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Там работали переводчики, поэтому около двух часов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о длительности разговора.
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Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около двух часов