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Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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13:52 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005960460.html
Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа
Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около двух часов, уточнил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:52:00+03:00
2025-03-19T13:52:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около двух часов, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Там работали переводчики, поэтому около двух часов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о длительности разговора.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около двух часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около двух часов, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Там работали переводчики, поэтому около двух часов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о длительности разговора.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
12 марта, 12:37
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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