https://ria.ru/20250319/peskov-2005960460.html

Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа

Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Песков рассказал, как долго длился разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около двух часов, уточнил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:52:00+03:00

2025-03-19T13:52:00+03:00

2025-03-19T13:52:00+03:00

политика

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владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжался около двух часов, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Там работали переводчики, поэтому около двух часов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о длительности разговора.

https://ria.ru/20250312/kreml-2004500554.html

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)