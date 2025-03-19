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Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо - РИА Новости, 19.03.2025
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13:51 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005960293.html
Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо
Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо - РИА Новости, 19.03.2025
Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо
Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо, это вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:51:00+03:00
2025-03-19T13:51:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
дмитрий песков
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо, это вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Об этом речь не шла, но отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что последние удары со стороны Украины по объектам российской энергоинфраструктуры – это лучший показатель этого. Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html
https://ria.ru/20250319/putin-2005955165.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, украина, россия, в мире
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Дмитрий Песков, Украина, Россия, В мире
Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо

Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо, это беспокоит

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо, это вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом речь не шла, но отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВС России исполнили команду Путина об остановке огня по объектам на Украине
13:48
Он отметил, что последние удары со стороны Украины по объектам российской энергоинфраструктуры – это лучший показатель этого.
Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле
13:41
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Дмитрий ПесковУкраинаРоссияВ мире
 
 
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