https://ria.ru/20250319/peskov-2005960293.html

Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо

Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо - РИА Новости, 19.03.2025

Песков: отсутствие договороспособности киевского режима налицо

Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо, это вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:51:00+03:00

2025-03-19T13:51:00+03:00

2025-03-19T13:51:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Отсутствие договороспособности у киевского режима налицо, это вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Об этом речь не шла, но отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что последние удары со стороны Украины по объектам российской энергоинфраструктуры – это лучший показатель этого. Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005955165.html

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), дмитрий песков, украина, россия, в мире