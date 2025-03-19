https://ria.ru/20250319/peskov-2005960019.html

Песков назвали ночную атаку ВСУ на Россию саботажем

Песков назвали ночную атаку ВСУ на Россию саботажем - РИА Новости, 19.03.2025

Песков назвали ночную атаку ВСУ на Россию саботажем

Ночную атаку Киева на Россию можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:50:00+03:00

2025-03-19T13:50:00+03:00

2025-03-19T13:50:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ночную атаку Киева на Россию можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ночную атаку украинских БПЛА как попытку саботажа со стороны Киева и попытку сорвать договоренности между президентами. "Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, верховного главнокомандующего России (Владимира Путина) на момент начала этих атак (на Россию со стороны Украины - ред.). И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями (по мирному урегулированию - ред.)", - сказал Песков журналистам. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005958703.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)