https://ria.ru/20250319/peskov-2005960019.html
Песков назвали ночную атаку ВСУ на Россию саботажем
Песков назвали ночную атаку ВСУ на Россию саботажем - РИА Новости, 19.03.2025
Песков назвали ночную атаку ВСУ на Россию саботажем
Ночную атаку Киева на Россию можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:50:00+03:00
2025-03-19T13:50:00+03:00
2025-03-19T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ночную атаку Киева на Россию можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли в Кремле ночную атаку украинских БПЛА как попытку саботажа со стороны Киева и попытку сорвать договоренности между президентами. "Безусловно, информация уже была широко доступна о команде президента России, верховного главнокомандующего России (Владимира Путина) на момент начала этих атак (на Россию со стороны Украины - ред.). И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия идут вразрез с этими общими усилиями (по мирному урегулированию - ред.)", - сказал Песков журналистам. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков назвали ночную атаку ВСУ на Россию саботажем
Песков назвал ночную атаку ВСУ попыткой сорвать договоренности Путина и Трампа