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Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом - РИА Новости, 19.03.2025
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13:49 19.03.2025 (обновлено: 13:50 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/peskov-2005959552.html
Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом
Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом - РИА Новости, 19.03.2025
Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом
Между президентами РФ и США давно есть прямая связь, красная нить и другие средства связи, в том числе видеосвязь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:49:00+03:00
2025-03-19T13:50:00+03:00
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Между президентами РФ и США давно есть прямая связь, красная нить и другие средства связи, в том числе видеосвязь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Между президентами США и Российской Федерации давно есть прямая связь и красная нить, а также видеосвязь при необходимости. Все это есть в арсенале у глав государств давно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит фраза из сообщения Кремля про то, что президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.
https://ria.ru/20250319/peskov-2005959006.html
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дмитрий песков, сша, россия, в мире
Дмитрий Песков, США, Россия, В мире
Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом

Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь, красная нить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Между президентами РФ и США давно есть прямая связь, красная нить и другие средства связи, в том числе видеосвязь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Между президентами США и Российской Федерации давно есть прямая связь и красная нить, а также видеосвязь при необходимости. Все это есть в арсенале у глав государств давно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит фраза из сообщения Кремля про то, что президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Для реставрации отношений России и США нужно время, заявил Песков
13:49
 
Дмитрий ПесковСШАРоссияВ мире
 
 
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