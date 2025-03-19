https://ria.ru/20250319/peskov-2005959552.html

Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом

Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом - РИА Новости, 19.03.2025

Песков рассказал о прямой связи между Путиным и Трампом

Между президентами РФ и США давно есть прямая связь, красная нить и другие средства связи, в том числе видеосвязь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:49:00+03:00

2025-03-19T13:49:00+03:00

2025-03-19T13:50:00+03:00

дмитрий песков

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Между президентами РФ и США давно есть прямая связь, красная нить и другие средства связи, в том числе видеосвязь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Между президентами США и Российской Федерации давно есть прямая связь и красная нить, а также видеосвязь при необходимости. Все это есть в арсенале у глав государств давно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что значит фраза из сообщения Кремля про то, что президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005959006.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, сша, россия, в мире