https://ria.ru/20250319/peskov-2005959253.html

В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики

В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики - РИА Новости, 19.03.2025

В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики

Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:49:00+03:00

2025-03-19T13:49:00+03:00

2025-03-19T13:50:00+03:00

россия

сша

краснодарский край

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

киев

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20250319/kiev-2005936028.html

россия

сша

краснодарский край

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россия, сша, краснодарский край, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), киев, в мире