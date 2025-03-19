https://ria.ru/20250319/peskov-2005959253.html
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики - РИА Новости, 19.03.2025
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики
Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:49:00+03:00
2025-03-19T13:49:00+03:00
2025-03-19T13:50:00+03:00
россия
сша
краснодарский край
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20250319/kiev-2005936028.html
россия
сша
краснодарский край
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, краснодарский край, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), киев, в мире
Россия, США, Краснодарский край, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Киев, В мире
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики
Песков: со стороны Киева нет взаимности по прекращению ударов по энергообъектам