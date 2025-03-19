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В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики - РИА Новости, 19.03.2025
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13:49 19.03.2025 (обновлено: 13:50 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/peskov-2005959253.html
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики - РИА Новости, 19.03.2025
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики
Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:49:00+03:00
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россия
сша
краснодарский край
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
киев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.
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россия
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краснодарский край
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россия, сша, краснодарский край, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), киев, в мире
Россия, США, Краснодарский край, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Киев, В мире
В Кремле прокомментировали удары Киева по объектам энергетики

Песков: со стороны Киева нет взаимности по прекращению ударов по энергообъектам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, к сожалению, видим, что пока со стороны киевского режима взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВСУ после разговора Путина и Трампа атаковали энергообъект на Кубани
12:42
 
РоссияСШАКраснодарский крайДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)КиевВ мире
 
 
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