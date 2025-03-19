https://ria.ru/20250319/peskov-2005959006.html

Для реставрации отношений России и США нужно время, заявил Песков

Для реставрации отношений России и США нужно время, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025

Для реставрации отношений России и США нужно время, заявил Песков

Потребуются время и усилия для реставрации отношений РФ и США после недружественных действий прошлых администраций в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:49:00+03:00

2025-03-19T13:49:00+03:00

2025-03-19T13:49:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потребуются время и усилия для реставрации отношений РФ и США после недружественных действий прошлых администраций в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно же, Россия и Соединенные Штаты – очень большие государства, слишком много всего было испорчено во время предыдущих администраций во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном. Поэтому, конечно, потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух странах, для реставрации этих отношений", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998957452.html

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде