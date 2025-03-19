Рейтинг@Mail.ru
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/peskov-2005957518.html
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины - РИА Новости, 19.03.2025
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины
Президент России Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:46:00+03:00
2025-03-19T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
сша
украина
россия
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_0:57:3126:1815_1920x0_80_0_0_a21b67314d4caa625dc3023f9e5949b6.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Иных команд президента не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сохранении Россией паузы на удары по объектам энергетики Украины в качестве жеста доброй воли В Минобороны РФ ранее сообщили, что Киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.
https://ria.ru/20250319/putin-2005955165.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_81fa82705d693f25fa3dafaca770f8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, сша, украина, россия, дональд трамп, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины

Путин не давал еще команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Иных команд президента не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сохранении Россией паузы на удары по объектам энергетики Украины в качестве жеста доброй воли
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин заинтересован в контактах с Трампом, заявили в Кремле
13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала