https://ria.ru/20250319/peskov-2005957518.html

Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины

Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины - РИА Новости, 19.03.2025

Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины

Президент России Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:46:00+03:00

2025-03-19T13:46:00+03:00

2025-03-19T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Иных команд президента не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сохранении Россией паузы на удары по объектам энергетики Украины в качестве жеста доброй воли В Минобороны РФ ранее сообщили, что Киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.

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