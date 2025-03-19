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Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины - РИА Новости, 19.03.2025
Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины
Президент России Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщил... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:46:00+03:00
2025-03-19T13:46:00+03:00
2025-03-19T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не давал других команд после указания о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Иных команд президента не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сохранении Россией паузы на удары по объектам энергетики Украины в качестве жеста доброй воли В Минобороны РФ ранее сообщили, что Киевский режим через несколько часов после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае.
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Путин не давал команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины
Путин не давал еще команд после приказа об остановке огня по энергетике Украины