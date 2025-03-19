https://ria.ru/20250319/peskov-2005957097.html

В Кремле оценили работу российских систем ПВО

В Кремле оценили работу российских систем ПВО - РИА Новости, 19.03.2025

В Кремле оценили работу российских систем ПВО

Российские системы ПВО работают эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:44:00+03:00

2025-03-19T13:44:00+03:00

2025-03-19T13:45:00+03:00

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украина

николаевская область

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО работают эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал журналистам, что на момент, когда президент России Владимир Путин дал команду о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины, в воздухе уже были семь российских беспилотников. "Шесть из них были сбиты "Панцирями", и один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом Военно-воздушных сил Российской Федерации. Наша система работает эффективно", - сказал Песков. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В среду министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО после приказа президента РФ о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников.

https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html

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россия, украина, николаевская область, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, безопасность