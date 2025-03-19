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В Кремле оценили работу российских систем ПВО - РИА Новости, 19.03.2025
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13:44 19.03.2025 (обновлено: 13:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/peskov-2005957097.html
В Кремле оценили работу российских систем ПВО
В Кремле оценили работу российских систем ПВО - РИА Новости, 19.03.2025
В Кремле оценили работу российских систем ПВО
Российские системы ПВО работают эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:44:00+03:00
2025-03-19T13:45:00+03:00
россия
украина
николаевская область
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО работают эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал журналистам, что на момент, когда президент России Владимир Путин дал команду о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины, в воздухе уже были семь российских беспилотников. "Шесть из них были сбиты "Панцирями", и один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом Военно-воздушных сил Российской Федерации. Наша система работает эффективно", - сказал Песков. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В среду министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО после приказа президента РФ о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников.
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россия, украина, николаевская область, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, безопасность
Россия, Украина, Николаевская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Безопасность
В Кремле оценили работу российских систем ПВО

Песков: российские системы ПВО работают эффективно

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО работают эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал журналистам, что на момент, когда президент России Владимир Путин дал команду о прекращении огня по объектам инфраструктуры Украины, в воздухе уже были семь российских беспилотников.
"Шесть из них были сбиты "Панцирями", и один беспилотник был уничтожен дежурным самолетом Военно-воздушных сил Российской Федерации. Наша система работает эффективно", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В среду министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО после приказа президента РФ о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики обезвредила семь нацеленных на объекты в Николаевской области Украины беспилотников.
Президент России Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
Вчера, 20:30
 
РоссияУкраинаНиколаевская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампБезопасность
 
 
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