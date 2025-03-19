https://ria.ru/20250319/peskov-2005955560.html

Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, заявил Песков

Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2025

Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп хорошо понимают и доверяют друг другу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:42:00+03:00

2025-03-19T13:42:00+03:00

2025-03-19T13:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп хорошо понимают и доверяют друг другу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/putin-2005955165.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире