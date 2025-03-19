https://ria.ru/20250319/peremirie-2005865131.html

Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США

Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США - РИА Новости, 19.03.2025

Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим пройдет в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник президента США Стив... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:20:00+03:00

2025-03-19T04:20:00+03:00

2025-03-19T09:36:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

джидда

украина

в мире

стив уиткофф

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим пройдет в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News."Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого", — сказал он.По словам Уиткоффа, Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настаивал на том, что обеим сторонам нужен прочный и долговечный мир. Москва поддержала этот подход, добавил он.Посланник американского лидера также сказал, что достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и инфраструктуре в целом."Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом. Это станет частью 30-дневного перемирия", — отметил Уиткофф.При этом он уточнил, что стороны сейчас ведут обсуждение деталей.Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005863174.html

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

джидда

украина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), джидда, украина, в мире, стив уиткофф, саудовская аравия