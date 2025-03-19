Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США
Уиткофф: детали перемирия на Украине начнут прорабатывать в воскресенье в Джидде
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим пройдет в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News.
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"Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого", — сказал он.
По словам Уиткоффа, Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настаивал на том, что обеим сторонам нужен прочный и долговечный мир. Москва поддержала этот подход, добавил он.
Посланник американского лидера также сказал, что достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и инфраструктуре в целом.
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"Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом. Это станет частью 30-дневного перемирия", — отметил Уиткофф.
При этом он уточнил, что стороны сейчас ведут обсуждение деталей.
Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.