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Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США - РИА Новости, 19.03.2025
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04:20 19.03.2025 (обновлено: 09:36 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/peremirie-2005865131.html
Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США
Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США - РИА Новости, 19.03.2025
Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США
Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим пройдет в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник президента США Стив... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:20:00+03:00
2025-03-19T09:36:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
джидда
украина
в мире
стив уиткофф
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим пройдет в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News."Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого", — сказал он.По словам Уиткоффа, Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настаивал на том, что обеим сторонам нужен прочный и долговечный мир. Москва поддержала этот подход, добавил он.Посланник американского лидера также сказал, что достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и инфраструктуре в целом."Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом. Это станет частью 30-дневного перемирия", — отметил Уиткофф.При этом он уточнил, что стороны сейчас ведут обсуждение деталей.Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005863174.html
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
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джидда
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), джидда, украина, в мире, стив уиткофф, саудовская аравия
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Джидда, Украина, В мире, Стив Уиткофф, Саудовская Аравия
Детали перемирия на Украине проработают в Джидде, заявили в США

Уиткофф: детали перемирия на Украине начнут прорабатывать в воскресенье в Джидде

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, работа над этим пройдет в Саудовской Аравии, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News.
«
"Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого", — сказал он.
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По словам Уиткоффа, Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настаивал на том, что обеим сторонам нужен прочный и долговечный мир. Москва поддержала этот подход, добавил он.
Посланник американского лидера также сказал, что достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и инфраструктуре в целом.
«
"Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом. Это станет частью 30-дневного перемирия", — отметил Уиткофф.
При этом он уточнил, что стороны сейчас ведут обсуждение деталей.
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Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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