https://ria.ru/20250319/peregovory-2005865770.html

Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа

Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа

Президенты России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T04:32:00+03:00

2025-03-19T04:32:00+03:00

2025-03-19T06:55:00+03:00

в мире

стив уиткофф

дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

россия

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар – РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Fox News, комментируя разговор глав двух стран."Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор", - сказал Уиткофф.Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, сша