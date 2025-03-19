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Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа
Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа
Президенты России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:32:00+03:00
2025-03-19T04:32:00+03:00
2025-03-19T06:55:00+03:00
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стив уиткофф
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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НЬЮ-ЙОРК, 19 мар – РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп объединились ради блага человечества, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Fox News, комментируя разговор глав двух стран."Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор", - сказал Уиткофф.Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, сша
В мире, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, США
Уиткофф прокомментировал разговор Путина и Трампа
Уиткофф заявил, что два великих лидера объединились ради блага человечества