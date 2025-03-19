https://ria.ru/20250319/peregovory-2005860660.html
В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа
В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа
Только Россия и США будут принимать решение о том, как завершится конфликт на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:09:00+03:00
2025-03-19T03:09:00+03:00
2025-03-19T07:28:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
александр меркурис
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Только Россия и США будут принимать решение о том, как завершится конфликт на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."С этого момента в переговорах участвуют только Россия и США, Украину не пригласили, как и Европу. Россия и США закончат этот конфликт <…> Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, все это впереди. Но Путин и Трамп уже все решили", — сказал он.Эксперт также отметил, что организация контактных групп России и США не оставляет шансов плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера по размещению европейских миротворцев. Он также предположил, что в скором времени начнутся медийные компании против переговоров, направленные на их срыв. По словам Меркуриса, они будут очень большими.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, александр меркурис, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Александр Меркурис, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа
Меркурис: только Россия и США могут завершить конфликт на Украине