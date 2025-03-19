https://ria.ru/20250319/peregovory-2005860660.html

В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа

В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа

Только Россия и США будут принимать решение о том, как завершится конфликт на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:09:00+03:00

2025-03-19T03:09:00+03:00

2025-03-19T07:28:00+03:00

в мире

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украина

владимир путин

александр меркурис

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Только Россия и США будут принимать решение о том, как завершится конфликт на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."С этого момента в переговорах участвуют только Россия и США, Украину не пригласили, как и Европу. Россия и США закончат этот конфликт <…> Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, все это впереди. Но Путин и Трамп уже все решили", — сказал он.Эксперт также отметил, что организация контактных групп России и США не оставляет шансов плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера по размещению европейских миротворцев. Он также предположил, что в скором времени начнутся медийные компании против переговоров, направленные на их срыв. По словам Меркуриса, они будут очень большими.Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Российский лидер среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным.В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, александр меркурис, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)