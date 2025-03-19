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Пентагон рассматривает значительные сокращения в командовании ВС США - РИА Новости, 19.03.2025
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21:41 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/pentagon-2006075005.html
Пентагон рассматривает значительные сокращения в командовании ВС США
Пентагон рассматривает значительные сокращения в командовании ВС США - РИА Новости, 19.03.2025
Пентагон рассматривает значительные сокращения в командовании ВС США
Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренние... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:41:00+03:00
2025-03-19T21:41:00+03:00
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сша
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренние документы министерства обороны США. "Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене вооруженных сил США на фоне усилий администрации (Дональда) Трампа по сокращению федерального правительства... Рассматриваемые планы включают консолидацию командований, возможную ликвидацию управления по развитию, подготовке и просвещению и прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии", - сообщает телеканал. Пентагон также рассматривает возможность объединения Европейского командования ВС США и Африканского командования и объединение Северного командования Армии США с Южным в единое командование. В документе говорится, что объединение командований может создать риски, в том числе политические, однако мера должна сэкономить Пентагону около 330 миллионов долларов в течение пяти лет. Ранее телеканал NBC сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, который на протяжении почти 75 лет занимает исключительно американский генерал. Пост верховного главнокомандующего НАТО, известного как SACEUR, был учреждён в 1951 году, первым его занял генерал Дуайт Эйзенхауэр. По информации телеканала, возможная передача этой роли другому государству-члену НАТО обсуждается в рамках масштабной реструктуризации боевых командований ВС США, направленной на сокращение расходов. Трамп ранее критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы и допустил возможность отказа США от защиты стран, не выполняющих обязательства по бюджету.
https://ria.ru/20250226/admiral-2001783371.html
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в мире, сша, европа, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы сша
В мире, США, Европа, Дуайт Эйзенхауэр, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы США
Пентагон рассматривает значительные сокращения в командовании ВС США

CNN: Пентагон рассматривает возможность сокращения высшего командования ВС США

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренние документы министерства обороны США.
"Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений в высшем звене вооруженных сил США на фоне усилий администрации (Дональда) Трампа по сокращению федерального правительства... Рассматриваемые планы включают консолидацию командований, возможную ликвидацию управления по развитию, подготовке и просвещению и прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии", - сообщает телеканал.
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Пентагон также рассматривает возможность объединения Европейского командования ВС США и Африканского командования и объединение Северного командования Армии США с Южным в единое командование.
В документе говорится, что объединение командований может создать риски, в том числе политические, однако мера должна сэкономить Пентагону около 330 миллионов долларов в течение пяти лет.
Ранее телеканал NBC сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, который на протяжении почти 75 лет занимает исключительно американский генерал.
Пост верховного главнокомандующего НАТО, известного как SACEUR, был учреждён в 1951 году, первым его занял генерал Дуайт Эйзенхауэр. По информации телеканала, возможная передача этой роли другому государству-члену НАТО обсуждается в рамках масштабной реструктуризации боевых командований ВС США, направленной на сокращение расходов.
Трамп ранее критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы и допустил возможность отказа США от защиты стран, не выполняющих обязательства по бюджету.
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