https://ria.ru/20250319/pasler-2006086112.html

В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера

В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера - РИА Новости, 19.03.2025

В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера

График работы на несколько недель вперед распланирован у губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, заявили РИА Новости в областном правительстве,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:52:00+03:00

2025-03-19T23:52:00+03:00

2025-03-19T23:55:00+03:00

политика

оренбургская область

свердловская область

денис паслер

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УФА, 19 мар - РИА Новости. График работы на несколько недель вперед распланирован у губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, заявили РИА Новости в областном правительстве, комментируя возможный перевод Паслера на должность главы Свердловской области. Ранее РБК утверждал, что в Кремле обсудили возможную отставку Паслера и его назначение в качестве руководителя Свердловской областью. "Губернатор работает в регионе. Его график распланирован на несколько недель вперед. Сегодня, например, губернатор принял участие в заседании законодательного собрания и коллегии казначейства. Завтра состоится очередное заседание правительства региона и ряд других деловых встреч и мероприятий", - сообщили РИА Новости в правительстве региона. Собеседник агентства отметил, что это не первое подобное сообщение за шесть лет работы Дениса Владимировича. Паслер руководит Оренбургской областью с 2019 года.

https://ria.ru/20250213/salmin-1999121993.html

оренбургская область

свердловская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, оренбургская область, свердловская область, денис паслер