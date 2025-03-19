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В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера - РИА Новости, 19.03.2025
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23:52 19.03.2025 (обновлено: 23:55 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pasler-2006086112.html
В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера
В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера - РИА Новости, 19.03.2025
В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера
График работы на несколько недель вперед распланирован у губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, заявили РИА Новости в областном правительстве,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:52:00+03:00
2025-03-19T23:55:00+03:00
политика
оренбургская область
свердловская область
денис паслер
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УФА, 19 мар - РИА Новости. График работы на несколько недель вперед распланирован у губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, заявили РИА Новости в областном правительстве, комментируя возможный перевод Паслера на должность главы Свердловской области. Ранее РБК утверждал, что в Кремле обсудили возможную отставку Паслера и его назначение в качестве руководителя Свердловской областью. "Губернатор работает в регионе. Его график распланирован на несколько недель вперед. Сегодня, например, губернатор принял участие в заседании законодательного собрания и коллегии казначейства. Завтра состоится очередное заседание правительства региона и ряд других деловых встреч и мероприятий", - сообщили РИА Новости в правительстве региона. Собеседник агентства отметил, что это не первое подобное сообщение за шесть лет работы Дениса Владимировича. Паслер руководит Оренбургской областью с 2019 года.
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оренбургская область
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политика, оренбургская область, свердловская область, денис паслер
Политика, Оренбургская область, Свердловская область, Денис Паслер
В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера

В правительстве Оренбуржья не знают о переводе Паслера на другую должность

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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УФА, 19 мар - РИА Новости. График работы на несколько недель вперед распланирован у губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, заявили РИА Новости в областном правительстве, комментируя возможный перевод Паслера на должность главы Свердловской области.
Ранее РБК утверждал, что в Кремле обсудили возможную отставку Паслера и его назначение в качестве руководителя Свердловской областью.
«
"Губернатор работает в регионе. Его график распланирован на несколько недель вперед. Сегодня, например, губернатор принял участие в заседании законодательного собрания и коллегии казначейства. Завтра состоится очередное заседание правительства региона и ряд других деловых встреч и мероприятий", - сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Собеседник агентства отметил, что это не первое подобное сообщение за шесть лет работы Дениса Владимировича.
Паслер руководит Оренбургской областью с 2019 года.
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ПолитикаОренбургская областьСвердловская областьДенис Паслер
 
 
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