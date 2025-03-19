https://ria.ru/20250319/pashinyan-2005988141.html

Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2025

Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:05:00+03:00

2025-03-19T15:05:00+03:00

2025-03-19T15:16:00+03:00

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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном."Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов поставить свою подпись под этим документом", - написал Пашинян в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, россия