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Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2025
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15:05 19.03.2025 (обновлено: 15:16 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/pashinyan-2005988141.html
Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном
Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 19.03.2025
Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:05:00+03:00
2025-03-19T15:16:00+03:00
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никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном."Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов поставить свою подпись под этим документом", - написал Пашинян в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, россия
В мире, Азербайджан, Никол Пашинян, Армения, Россия
Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном.
«
"Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов поставить свою подпись под этим документом", - написал Пашинян в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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