Рейтинг@Mail.ru
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:15 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/parad-2005990563.html
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 19.03.2025
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве
Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко сказала, что хотела бы посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:15:00+03:00
2025-03-19T15:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
курская область
суджа
тула
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005751828_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6db3de21d595dd4150646c0617fdc5f3.jpg
КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко сказала, что хотела бы посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на Красной площади. "Приду… У меня специально костюм есть. Я его не одеваю, он висит у меня, я только берегу, на День Победы надеваю эти медали и костюм", - сказала бабушка, отвечая на вопрос РИА Новости о том, хотела бы она побывать на параде Победы на Красной площади. Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе.
https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005987556.html
курская область
суджа
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения.
2025-03-19T15:15
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005751828_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03e9e7151c02a313ee9934c1e07ae86d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, суджа, тула, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Курская область, Суджа, Тула, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве

Спасенная в Курской области 101-летняя бабушка хотела бы посетить парад Победы

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко сказала, что хотела бы посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на Красной площади.
"Приду… У меня специально костюм есть. Я его не одеваю, он висит у меня, я только берегу, на День Победы надеваю эти медали и костюм", - сказала бабушка, отвечая на вопрос РИА Новости о том, хотела бы она побывать на параде Победы на Красной площади.
Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю женщину, эвакуированную из Суджи
Вчера, 15:02
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКурская областьСуджаТула80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала