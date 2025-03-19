https://ria.ru/20250319/parad-2005990563.html
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 19.03.2025
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве
Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко сказала, что хотела бы посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:15:00+03:00
2025-03-19T15:15:00+03:00
2025-03-19T15:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
курская область
суджа
тула
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005751828_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6db3de21d595dd4150646c0617fdc5f3.jpg
КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко сказала, что хотела бы посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на Красной площади. "Приду… У меня специально костюм есть. Я его не одеваю, он висит у меня, я только берегу, на День Победы надеваю эти медали и костюм", - сказала бабушка, отвечая на вопрос РИА Новости о том, хотела бы она побывать на параде Победы на Красной площади. Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе.
https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005987556.html
курская область
суджа
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005751828_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03e9e7151c02a313ee9934c1e07ae86d.jpg
Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области
Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения.
2025-03-19T15:15
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, суджа, тула, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Курская область, Суджа, Тула, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве
Спасенная в Курской области 101-летняя бабушка хотела бы посетить парад Победы