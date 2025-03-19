https://ria.ru/20250319/parad-2005990563.html

Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве

Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 19.03.2025

Спасенная в Судже бабушка хотела бы посетить парад Победы в Москве

Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко сказала, что хотела бы посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:15:00+03:00

2025-03-19T15:15:00+03:00

2025-03-19T15:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

курская область

суджа

тула

80-летие победы в великой отечественной войне

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КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко сказала, что хотела бы посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на Красной площади. "Приду… У меня специально костюм есть. Я его не одеваю, он висит у меня, я только берегу, на День Победы надеваю эти медали и костюм", - сказала бабушка, отвечая на вопрос РИА Новости о том, хотела бы она побывать на параде Победы на Красной площади. Ранее эвакуированную из Суджи пережившую две войны Ольгу Михайловну осмотрели медики и забрали в больницу. Как сообщали РИА Новости в Центре медицины катастроф, ее родственники приехали из Тулы и планируют забрать бабушку к себе.

https://ria.ru/20250319/hinshtejn-2005987556.html

курская область

суджа

тула

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Эвакуация 101-летней жительницы Суджанского района, пережившей оккупацию ВСУ в Курской области Оккупацию ВСУ в Курской области пережила 101-летняя бабушка, сегодня ее эвакуировали из Суджанского района, передает корреспондент РИА Новости. Пожилая женщина плохо слышит и ходит. Бабушку осмотрели медики - предположительно, у нее сломаны ребра из-за падения. 2025-03-19T15:15 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, курская область, суджа, тула, 80-летие победы в великой отечественной войне