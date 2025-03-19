https://ria.ru/20250319/papa-2006072329.html
В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского улучшилось
В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского улучшилось - РИА Новости, 19.03.2025
В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского улучшилось
Папа Римский Франциск, который проходит лечение от воспаления легких, перестал нуждаться в вентиляции легких по ночам, есть и другие улучшения, сообщила служба... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:27:00+03:00
2025-03-19T21:27:00+03:00
2025-03-19T21:27:00+03:00
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римско-католическая церковь
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ВАТИКАН, 19 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск, который проходит лечение от воспаления легких, перестал нуждаться в вентиляции легких по ночам, есть и другие улучшения, сообщила служба печати Святого престола. "Клиническое состояние папы продолжает улучшаться. Папа приостановил использование неинвазивной искусственной вентиляции легких, его потребность в высокопоточной кислородной терапии также сократилась", - говорится в сообщении. Продолжается прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии, добавили в службе печати Святого престола. В субботу ватиканская пресс-служба сообщила, что курс лечения, назначенный папе, позволяет фиксировать "постепенное улучшение" его состояния. Клиническая картина состояния понтифика остается стабильной, что подтверждает прогресс, отмеченный за последнюю неделю, говорилось в сообщении. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. В рамках терапии Франциск получал кислород через носовые трубки в рамках высокопоточной терапии и нуждался в неинвазивной искусственной вентиляции легких в ночное время, то есть в применении маски для дыхания.
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250303/papa-2002850369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, папа римский, римско-католическая церковь
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Папа Римский, Римско-католическая церковь
В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского улучшилось
Ватикан: папа Римский Франциск перестал нуждаться в вентиляции легких по ночам
ВАТИКАН, 19 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск, который проходит лечение от воспаления легких, перестал нуждаться в вентиляции легких по ночам, есть и другие улучшения, сообщила служба печати Святого престола.
«
"Клиническое состояние папы продолжает улучшаться. Папа приостановил использование неинвазивной искусственной вентиляции легких, его потребность в высокопоточной кислородной терапии также сократилась", - говорится в сообщении.
Продолжается прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии, добавили в службе печати Святого престола.
В субботу ватиканская пресс-служба сообщила, что курс лечения, назначенный папе, позволяет фиксировать "постепенное улучшение" его состояния. Клиническая картина состояния понтифика остается стабильной, что подтверждает прогресс, отмеченный за последнюю неделю, говорилось в сообщении.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск
направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса.
В рамках терапии Франциск получал кислород через носовые трубки в рамках высокопоточной терапии и нуждался в неинвазивной искусственной вентиляции легких в ночное время, то есть в применении маски для дыхания.