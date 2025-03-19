https://ria.ru/20250319/papa-2006072329.html

В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского улучшилось

В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского улучшилось - РИА Новости, 19.03.2025

В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского улучшилось

Папа Римский Франциск, который проходит лечение от воспаления легких, перестал нуждаться в вентиляции легких по ночам, есть и другие улучшения, сообщила служба... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:27:00+03:00

2025-03-19T21:27:00+03:00

2025-03-19T21:27:00+03:00

религия

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

папа римский

римско-католическая церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355672_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_dd51e9a72d78699fe433a7a4a63478b6.jpg

ВАТИКАН, 19 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск, который проходит лечение от воспаления легких, перестал нуждаться в вентиляции легких по ночам, есть и другие улучшения, сообщила служба печати Святого престола. "Клиническое состояние папы продолжает улучшаться. Папа приостановил использование неинвазивной искусственной вентиляции легких, его потребность в высокопоточной кислородной терапии также сократилась", - говорится в сообщении. Продолжается прогресс на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии, добавили в службе печати Святого престола. В субботу ватиканская пресс-служба сообщила, что курс лечения, назначенный папе, позволяет фиксировать "постепенное улучшение" его состояния. Клиническая картина состояния понтифика остается стабильной, что подтверждает прогресс, отмеченный за последнюю неделю, говорилось в сообщении. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. В рамках терапии Франциск получал кислород через носовые трубки в рамках высокопоточной терапии и нуждался в неинвазивной искусственной вентиляции легких в ночное время, то есть в применении маски для дыхания.

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250303/papa-2002850369.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, папа римский, римско-католическая церковь