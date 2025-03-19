https://ria.ru/20250319/pakistan-2005870107.html

Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ

Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ - РИА Новости, 19.03.2025

Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ

Пакистан предпочитает сотрудничать с Москвой, увидев, какими "надежными" могут быть западные партнеры, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:38:00+03:00

2025-03-19T05:38:00+03:00

2025-03-19T05:38:00+03:00

пакистан

россия

москва

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974117433_0:29:720:435_1920x0_80_0_0_331e7074eceea122a6be6fd03617bcf2.jpg

ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Пакистан предпочитает сотрудничать с Москвой, увидев, какими "надежными" могут быть западные партнеры, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде Альберт Хорев. "Действия самого Запада, нацеленные на фрагментацию мирового экономического пространства, включая применение незаконных санкций и разрыв цепочек поставок, наглядно показали Исламабаду, насколько "надежными" могут быть "партнеры" из стран так называемого золотого миллиарда. Поэтому в Пакистане осознают важность диверсификации внешнеторговых и финансовых связей", - заявил посол. Кроме того, Хорев заявил, что страны продолжают развивать сотрудничество в разных сферах. К примеру, Россия и Пакистан обсуждают транзитные маршруты для налаживания цепочек поставок. "Готовность к сотрудничеству с нашей страной есть и у пакистанского частного сектора, и у государства", - сообщил он.

https://ria.ru/20250319/pakistan-2005864502.html

https://ria.ru/20241205/pakistan-1987444538.html

пакистан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пакистан, россия, москва, политика