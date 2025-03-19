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Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ - РИА Новости, 19.03.2025
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05:38 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/pakistan-2005870107.html
Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ
Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ - РИА Новости, 19.03.2025
Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ
Пакистан предпочитает сотрудничать с Москвой, увидев, какими "надежными" могут быть западные партнеры, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:38:00+03:00
2025-03-19T05:38:00+03:00
пакистан
россия
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политика
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ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Пакистан предпочитает сотрудничать с Москвой, увидев, какими "надежными" могут быть западные партнеры, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде Альберт Хорев. "Действия самого Запада, нацеленные на фрагментацию мирового экономического пространства, включая применение незаконных санкций и разрыв цепочек поставок, наглядно показали Исламабаду, насколько "надежными" могут быть "партнеры" из стран так называемого золотого миллиарда. Поэтому в Пакистане осознают важность диверсификации внешнеторговых и финансовых связей", - заявил посол. Кроме того, Хорев заявил, что страны продолжают развивать сотрудничество в разных сферах. К примеру, Россия и Пакистан обсуждают транзитные маршруты для налаживания цепочек поставок. "Готовность к сотрудничеству с нашей страной есть и у пакистанского частного сектора, и у государства", - сообщил он.
https://ria.ru/20250319/pakistan-2005864502.html
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пакистан, россия, москва, политика
Пакистан, Россия, Москва, Политика
Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ

Посол Хорев: Пакистан осознает важность диверсификации внешнеторговых связей

© Фото : Посольство Российской Федерации в ПакистанеПосол России в Пакистане Альберт Хорев
Посол России в Пакистане Альберт Хорев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Пакистане
Посол России в Пакистане Альберт Хорев. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 19 мар - РИА Новости. Пакистан предпочитает сотрудничать с Москвой, увидев, какими "надежными" могут быть западные партнеры, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде Альберт Хорев.
"Действия самого Запада, нацеленные на фрагментацию мирового экономического пространства, включая применение незаконных санкций и разрыв цепочек поставок, наглядно показали Исламабаду, насколько "надежными" могут быть "партнеры" из стран так называемого золотого миллиарда. Поэтому в Пакистане осознают важность диверсификации внешнеторговых и финансовых связей", - заявил посол.
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Кроме того, Хорев заявил, что страны продолжают развивать сотрудничество в разных сферах. К примеру, Россия и Пакистан обсуждают транзитные маршруты для налаживания цепочек поставок.
"Готовность к сотрудничеству с нашей страной есть и у пакистанского частного сектора, и у государства", - сообщил он.
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