Комик Останин не признал вину по делу о разжигании ненависти
Адвокат Полякова: Останин не признал вину по делу о разжигании ненависти
© Фото : соцсетиКомик Артемий Останин
© Фото : соцсети
Комик Артемий Останин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин не признает вину по делу о разжигании ненависти, сообщила РИА Новости его адвокат Вероника Полякова.
"Вину Останин не признает, подробнее по сути обвинений выскажется позднее", - сказала собеседница агентства.
Сегодня Мещанский суд столицы арестовал Останина на срок до 15 мая.
Комик и его защита в ходе заседания просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания он был "подвергнут избиению", получил травмы. По этому поводу защита уже написала заявление в СК.
Следователь просил отправить Останина в СИЗО, так как тот пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения об иных преступных эпизодах, которые предстоит проверить.
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Прокурор же не поддержала ходатайство следователя, просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
Останина задержали при попытке уехать за границу. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление.
Останину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
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