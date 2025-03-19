https://ria.ru/20250319/ostanin-2005995650.html

Комик Останин не признал вину по делу о разжигании ненависти

Комик Останин не признал вину по делу о разжигании ненависти - РИА Новости, 19.03.2025

Комик Останин не признал вину по делу о разжигании ненависти

Стендап-комик Артемий Останин не признает вину по делу о разжигании ненависти, сообщила РИА Новости его адвокат Вероника Полякова. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:43:00+03:00

2025-03-19T15:43:00+03:00

2025-03-19T15:43:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005251123_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ea7f3c0f34303bfebd5116d76dc38f6.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин не признает вину по делу о разжигании ненависти, сообщила РИА Новости его адвокат Вероника Полякова. "Вину Останин не признает, подробнее по сути обвинений выскажется позднее", - сказала собеседница агентства. Сегодня Мещанский суд столицы арестовал Останина на срок до 15 мая. Комик и его защита в ходе заседания просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания он был "подвергнут избиению", получил травмы. По этому поводу защита уже написала заявление в СК. Следователь просил отправить Останина в СИЗО, так как тот пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения об иных преступных эпизодах, которые предстоит проверить. Прокурор же не поддержала ходатайство следователя, просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Останина задержали при попытке уехать за границу. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление. Останину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250318/ostanin-2005691531.html

https://ria.ru/20250318/ostanin-2005768464.html

https://ria.ru/20241122/samara-1985219150.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)