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Суд арестовал стендап-комика Останина - РИА Новости, 19.03.2025
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14:28 19.03.2025 (обновлено: 16:59 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/ostanin-2005976015.html
Суд арестовал стендап-комика Останина
Суд арестовал стендап-комика Останина - РИА Новости, 19.03.2025
Суд арестовал стендап-комика Останина
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:28:00+03:00
2025-03-19T16:59:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Останину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Варвара Оганова.Он останется под арестом до 15 мая.Комик и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы.Следователь настаивал на заключении под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения и о других преступных эпизодах, которые предстоит проверить.При этом прокурор не поддержала ходатайство следователя и просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.Накануне Останина задержали при попытке выехать за границу. Поводом для возбуждения уголовного дела стал появившийся в соцсетях видеоролик, в котором комик оскорбительно высказывается об инвалидах, в том числе об участниках спецоперации. На допросе он заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, и извинился за свое выступление.Останину предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250318/ostanin-2005768464.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд арестовал стендап-комика Останина

Суд арестовал стендап-комика Останина, обвиняемого в разжигании ненависти

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАртемий Останин в суде
Артемий Останин в суде - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Артемий Останин в суде
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Останину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Варвара Оганова.
Задержанный Артемий Останин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Стендап-комик Останин извинился за свое выступление
18 марта, 17:13
Он останется под арестом до 15 мая.
Комик и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы.
Следователь настаивал на заключении под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения и о других преступных эпизодах, которые предстоит проверить.
При этом прокурор не поддержала ходатайство следователя и просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
Накануне Останина задержали при попытке выехать за границу. Поводом для возбуждения уголовного дела стал появившийся в соцсетях видеоролик, в котором комик оскорбительно высказывается об инвалидах, в том числе об участниках спецоперации. На допросе он заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, и извинился за свое выступление.
Останину предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Стендап-комик Артемий Останин в Следственном комитете РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Комика, пошутившего про инвалидов, задержали при попытке покинуть Россию
18 марта, 13:06
 
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