https://ria.ru/20250319/ostanin-2005976015.html

Суд арестовал стендап-комика Останина

Суд арестовал стендап-комика Останина - РИА Новости, 19.03.2025

Суд арестовал стендап-комика Останина

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:28:00+03:00

2025-03-19T14:28:00+03:00

2025-03-19T16:59:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Останину меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Варвара Оганова.Он останется под арестом до 15 мая.Комик и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы.Следователь настаивал на заключении под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения и о других преступных эпизодах, которые предстоит проверить.При этом прокурор не поддержала ходатайство следователя и просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.Накануне Останина задержали при попытке выехать за границу. Поводом для возбуждения уголовного дела стал появившийся в соцсетях видеоролик, в котором комик оскорбительно высказывается об инвалидах, в том числе об участниках спецоперации. На допросе он заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, и извинился за свое выступление.Останину предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250318/ostanin-2005768464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия