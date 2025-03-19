https://ria.ru/20250319/ostanin-2005911855.html
Следствие попросило избрать Останину меру пресечения в виде лишения свободы
Следствие попросило избрать Останину меру пресечения в виде лишения свободы - РИА Новости, 19.03.2025
Следствие попросило избрать Останину меру пресечения в виде лишения свободы
Следствие просит суд избрать стендап-комику Артемию Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:06:00+03:00
2025-03-19T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следствие просит суд избрать стендап-комику Артемию Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.СК завел дело о возбуждении ненависти на Останина, его задержали при попытке уехать из РФ. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление."Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в сообщении.Уточняется, что с Останиным проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20250318/ostanin-2005713157.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило избрать Останину меру пресечения в виде лишения свободы
СК попросил суд избрать комику Останину меру пресечения в виде лишения свободы