https://ria.ru/20250319/orel-2006026656.html
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.03.2025
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"
Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:40:00+03:00
2025-03-19T17:40:00+03:00
2025-03-19T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
орел
андрей клычков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТУЛА, 19 мар – РИА Новости. Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам губернатор Андрей Клычков. "Сейчас мы планируем все федеральные акции, которые будут проходить, в том числе в рамках региона. Идет тренировка по проведению парада Победы. Мы планируем и "Бессмертный полк", планируем… около 1200 мероприятий в течение года... 15 апреля у нас начнет праздничные мероприятия Хор Турецкого. Мы планируем провести большой открытый концерт, посвященный как раз-таки празднованию 80-летия Победы, чтобы поддержать наших ребят, участников СВО, жителей. Но и все мероприятия, которые будут планироваться, будут проведены при получении согласования от наших силовиков, правоохранительных органов", - сказал Клычков.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005850400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, орел, андрей клычков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Орел, Андрей Клычков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"
Клычков: парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в Орле в День Победы