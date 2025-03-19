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В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:40 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/orel-2006026656.html
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.03.2025
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"
Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:40:00+03:00
2025-03-19T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
орел
андрей клычков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТУЛА, 19 мар – РИА Новости. Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам губернатор Андрей Клычков. "Сейчас мы планируем все федеральные акции, которые будут проходить, в том числе в рамках региона. Идет тренировка по проведению парада Победы. Мы планируем и "Бессмертный полк", планируем… около 1200 мероприятий в течение года... 15 апреля у нас начнет праздничные мероприятия Хор Турецкого. Мы планируем провести большой открытый концерт, посвященный как раз-таки празднованию 80-летия Победы, чтобы поддержать наших ребят, участников СВО, жителей. Но и все мероприятия, которые будут планироваться, будут проведены при получении согласования от наших силовиков, правоохранительных органов", - сказал Клычков.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005850400.html
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общество, орел, андрей клычков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Орел, Андрей Клычков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"

Клычков: парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в Орле в День Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздничное украшение к 9 Мая
Праздничное украшение к 9 Мая - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздничное украшение к 9 Мая. Архивное фото
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ТУЛА, 19 мар – РИА Новости. Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам губернатор Андрей Клычков.
«
"Сейчас мы планируем все федеральные акции, которые будут проходить, в том числе в рамках региона. Идет тренировка по проведению парада Победы. Мы планируем и "Бессмертный полк", планируем… около 1200 мероприятий в течение года... 15 апреля у нас начнет праздничные мероприятия Хор Турецкого. Мы планируем провести большой открытый концерт, посвященный как раз-таки празднованию 80-летия Победы, чтобы поддержать наших ребят, участников СВО, жителей. Но и все мероприятия, которые будут планироваться, будут проведены при получении согласования от наших силовиков, правоохранительных органов", - сказал Клычков.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоОрелАндрей Клычков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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