https://ria.ru/20250319/orel-2006026656.html

В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"

В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.03.2025

В Орле планируют провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка"

Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T17:40:00+03:00

2025-03-19T17:40:00+03:00

2025-03-19T17:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

орел

андрей клычков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453135_0:17:3050:1733_1920x0_80_0_0_82fc35f2981fce86168b517b6aaa121f.jpg

ТУЛА, 19 мар – РИА Новости. Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" планируется провести в день празднования 9 Мая в Орле при получении согласия силовиков, сообщил журналистам губернатор Андрей Клычков. "Сейчас мы планируем все федеральные акции, которые будут проходить, в том числе в рамках региона. Идет тренировка по проведению парада Победы. Мы планируем и "Бессмертный полк", планируем… около 1200 мероприятий в течение года... 15 апреля у нас начнет праздничные мероприятия Хор Турецкого. Мы планируем провести большой открытый концерт, посвященный как раз-таки празднованию 80-летия Победы, чтобы поддержать наших ребят, участников СВО, жителей. Но и все мероприятия, которые будут планироваться, будут проведены при получении согласования от наших силовиков, правоохранительных органов", - сказал Клычков.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005850400.html

орел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, орел, андрей клычков, 80-летие победы в великой отечественной войне