Орбан заявил о скором развале Европы
Орбан: Европа развалится на глазах, если не заменить либералов в Брюсселе
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии, лидеру партии "Лига" Маттео Сальвини за защиту Европы от нелегальной миграции.
"Прогрессивные расположились в Брюсселе, сегодня они правят Брюсселем. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Я убежден, что брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое руководство, новое патриотическое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций. Наша общая задача – восстановить Европу наций, мы должны вернуть права, которые были незаконно отняты у наших народов в последние годы", - сказал Орбан. Трансляция выступления велась в соцсети Facebook*.
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Он также подчеркнул, что из Еврокомиссии "необходимо удалить сеть агентов Сороса", а из Европарламента - "коррумпированных лоббистов".
"Евросоюз не может быть финансовой сетью, целью которой является ослабление национальных правительств. Нам здесь, в Брюсселе, понадобится чистка, которую наши друзья проводят в Америке", - отметил Орбан.
По поводу вручения премии Сальвини Орбан напомнил, что против него был возбужден судебный процесс за решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году, хотя итальянский вице-премьер, тогда занимавший пост министра внутренних дел, заслуживает "не наказания, а награды" за свои действия.
Ранее Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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