https://ria.ru/20250319/orban-2006083490.html

Орбан заявил о скором развале Европы

Орбан заявил о скором развале Европы - РИА Новости, 19.03.2025

Орбан заявил о скором развале Европы

Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:26:00+03:00

2025-03-19T23:26:00+03:00

2025-03-19T23:26:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии, лидеру партии "Лига" Маттео Сальвини за защиту Европы от нелегальной миграции. "Прогрессивные расположились в Брюсселе, сегодня они правят Брюсселем. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Я убежден, что брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое руководство, новое патриотическое руководство, которое не выстраивает собственную власть, а укрепляет Европу наций. Наша общая задача – восстановить Европу наций, мы должны вернуть права, которые были незаконно отняты у наших народов в последние годы", - сказал Орбан. Трансляция выступления велась в соцсети Facebook*.Он также подчеркнул, что из Еврокомиссии "необходимо удалить сеть агентов Сороса", а из Европарламента - "коррумпированных лоббистов". "Евросоюз не может быть финансовой сетью, целью которой является ослабление национальных правительств. Нам здесь, в Брюсселе, понадобится чистка, которую наши друзья проводят в Америке", - отметил Орбан. По поводу вручения премии Сальвини Орбан напомнил, что против него был возбужден судебный процесс за решение не допустить высадки на Лампедузе судна, перевозившего более 100 мигрантов, в 2019 году, хотя итальянский вице-премьер, тогда занимавший пост министра внутренних дел, заслуживает "не наказания, а награды" за свои действия. Ранее Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html

https://ria.ru/20250315/orban-2005172118.html

https://ria.ru/20250317/vengriya-2005532194.html

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в мире, европа, брюссель, сша, виктор орбан, маттео сальвини, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, еврокомиссия