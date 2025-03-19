https://ria.ru/20250319/operatsija-2005878880.html

ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл"

ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл" - РИА Новости, 19.03.2025

ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл"

Операции по счетам крупного производителя свинцового концентрата АО "Дальполиметалла", 100% активов которого по суду перешли в доход РФ, заблокированы из-за... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:23:00+03:00

2025-03-19T08:23:00+03:00

2025-03-19T08:23:00+03:00

экономика

россия

приморский край

кавалеровский район

дальполиметалл

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Операции по счетам крупного производителя свинцового концентрата АО "Дальполиметалла", 100% активов которого по суду перешли в доход РФ, заблокированы из-за процедуры взыскания задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, общая сумма долга производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла" составила более 186 миллионов рублей, из которых 176 миллионов рублей – основной долг, а 9,8 миллиона – исполнительский сбор. С 2024 по 2025 год приставы возбуждали на АО "Дальполиметалл" исполнительные производства, предметом которых в том числе стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом", и "иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации". Раннее РИА Новости сообщало, что генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям. На официальном сайте ГМК "Дальполиметалл" указывалось, что это единственное в Приморском крае горнодобывающее предприятие, выпускающее свинцовый и цинковый концентраты, добываемые на шести месторождениях Дальнегорского рудного узла в Дальнегорском и Кавалеровском районах края. В составе предприятия действуют два рудника – "Николаевский" (Николаевское месторождение) и "2-й Советский" (Партизанское месторождение). Суммарная годовая мощность по добыче руды - около 1 миллиона тонн. Продукция предприятия отгружается на экспорт в незамерзающей бухте поселка Рудная Пристань и перевозится морскими судами на зарубежные рынки.

https://ria.ru/20250318/sud-2005758738.html

https://ria.ru/20250221/rbk-2000693592.html

россия

приморский край

кавалеровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, приморский край, кавалеровский район, дальполиметалл, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)