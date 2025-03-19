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ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл" - РИА Новости, 19.03.2025
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08:23 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/operatsija-2005878880.html
ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл"
ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл" - РИА Новости, 19.03.2025
ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл"
Операции по счетам крупного производителя свинцового концентрата АО "Дальполиметалла", 100% активов которого по суду перешли в доход РФ, заблокированы из-за... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:23:00+03:00
2025-03-19T08:23:00+03:00
экономика
россия
приморский край
кавалеровский район
дальполиметалл
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Операции по счетам крупного производителя свинцового концентрата АО "Дальполиметалла", 100% активов которого по суду перешли в доход РФ, заблокированы из-за процедуры взыскания задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, общая сумма долга производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла" составила более 186 миллионов рублей, из которых 176 миллионов рублей – основной долг, а 9,8 миллиона – исполнительский сбор. С 2024 по 2025 год приставы возбуждали на АО "Дальполиметалл" исполнительные производства, предметом которых в том числе стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом", и "иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации". Раннее РИА Новости сообщало, что генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям. На официальном сайте ГМК "Дальполиметалл" указывалось, что это единственное в Приморском крае горнодобывающее предприятие, выпускающее свинцовый и цинковый концентраты, добываемые на шести месторождениях Дальнегорского рудного узла в Дальнегорском и Кавалеровском районах края. В составе предприятия действуют два рудника – "Николаевский" (Николаевское месторождение) и "2-й Советский" (Партизанское месторождение). Суммарная годовая мощность по добыче руды - около 1 миллиона тонн. Продукция предприятия отгружается на экспорт в незамерзающей бухте поселка Рудная Пристань и перевозится морскими судами на зарубежные рынки.
https://ria.ru/20250318/sud-2005758738.html
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россия
приморский край
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4.7
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экономика, россия, приморский край, кавалеровский район, дальполиметалл, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Экономика, Россия, Приморский край, Кавалеровский район, Дальполиметалл, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл"

ФНС заблокировала счета АО "Дальполиметалл" из-за долга

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Операции по счетам крупного производителя свинцового концентрата АО "Дальполиметалла", 100% активов которого по суду перешли в доход РФ, заблокированы из-за процедуры взыскания задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, общая сумма долга производителя свинцового концентрата "Дальполиметалла" составила более 186 миллионов рублей, из которых 176 миллионов рублей – основной долг, а 9,8 миллиона – исполнительский сбор. С 2024 по 2025 год приставы возбуждали на АО "Дальполиметалл" исполнительные производства, предметом которых в том числе стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц", "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом", и "иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации".
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Суд прекратил дело о банкротстве Euroclear Bank
Вчера, 16:39
Раннее РИА Новости сообщало, что генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям.
На официальном сайте ГМК "Дальполиметалл" указывалось, что это единственное в Приморском крае горнодобывающее предприятие, выпускающее свинцовый и цинковый концентраты, добываемые на шести месторождениях Дальнегорского рудного узла в Дальнегорском и Кавалеровском районах края. В составе предприятия действуют два рудника – "Николаевский" (Николаевское месторождение) и "2-й Советский" (Партизанское месторождение). Суммарная годовая мощность по добыче руды - около 1 миллиона тонн. Продукция предприятия отгружается на экспорт в незамерзающей бухте поселка Рудная Пристань и перевозится морскими судами на зарубежные рынки.
суд - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца, пишут СМИ
21 февраля, 06:43
 
ЭкономикаРоссияПриморский крайКавалеровский районДальполиметаллФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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