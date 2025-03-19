https://ria.ru/20250319/op-2005884239.html

Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов

Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2025

Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов

Требование остановить принудительную мобилизацию на Украине является шагом президента России Владимира Путина по спасению украинского народа от режима Владимира РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:07:00+03:00

2025-03-19T09:07:00+03:00

2025-03-19T09:12:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Требование остановить принудительную мобилизацию на Украине является шагом президента России Владимира Путина по спасению украинского народа от режима Владимира Зеленского, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник Путин и президент СЩА Дональд Трамп провели телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Кроме того, Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия. "Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины, которых отлавливают на улицах для отправки на фронт на верную смерть. Украинский народ должен понимать, кто о них заботится, в отличие от Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ, полное прекращение мобилизации станет одной из гарантий, что ВСУ не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250317/sud-2005585458.html

https://ria.ru/20250317/dubinskiy-2005438165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)