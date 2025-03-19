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Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2025
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09:07 19.03.2025 (обновлено: 09:12 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/op-2005884239.html
Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов
Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2025
Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов
Требование остановить принудительную мобилизацию на Украине является шагом президента России Владимира Путина по спасению украинского народа от режима Владимира РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:07:00+03:00
2025-03-19T09:12:00+03:00
в мире
украина
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владимир путин
владимир рогов
вооруженные силы украины
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Требование остановить принудительную мобилизацию на Украине является шагом президента России Владимира Путина по спасению украинского народа от режима Владимира Зеленского, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник Путин и президент СЩА Дональд Трамп провели телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Кроме того, Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия. "Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины, которых отлавливают на улицах для отправки на фронт на верную смерть. Украинский народ должен понимать, кто о них заботится, в отличие от Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ, полное прекращение мобилизации станет одной из гарантий, что ВСУ не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250317/sud-2005585458.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин пытается спасти украинцев от Зеленского, заявил Рогов

Рогов: требование Путина по мобилизации спасет украинцев от Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Требование остановить принудительную мобилизацию на Украине является шагом президента России Владимира Путина по спасению украинского народа от режима Владимира Зеленского, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Во вторник Путин и президент СЩА Дональд Трамп провели телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Кроме того, Россия указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ в контексте идеи временного перемирия.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Верховный суд Украины сделал заявление о незаконной мобилизации
17 марта, 19:55
"Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины, которых отлавливают на улицах для отправки на фронт на верную смерть. Украинский народ должен понимать, кто о них заботится, в отличие от Зеленского", - сказал РИА Новости Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ, полное прекращение мобилизации станет одной из гарантий, что ВСУ не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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"Ответ на перемирие". В Раде забили тревогу из-за решения Зеленского
17 марта, 10:38
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир РоговВооруженные силы УкраиныТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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