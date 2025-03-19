https://ria.ru/20250319/oon-2006005143.html

Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных

Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных - РИА Новости, 19.03.2025

Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных

"Независимая" комиссия ООН по установлению фактов по Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:30:00+03:00

2025-03-19T16:30:00+03:00

2025-03-19T17:41:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Юрий Апрелефф. "Независимая" комиссия ООН по установлению фактов по Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной мобилизации населения "из-за нехватки денег", ответил на вопрос РИА Новости на брифинге, посвященном презентации последнего доклада комиссии, член этой комиссии Пабло Де Грефф. "В период действия этого конкретного мандата большинство расследований проводилось дистанционно из-за нехватки финансирования, что также ограничивает возможности проведения масштабных расследований, которые нам удавалось проводить в прошлом", — сказал Де Грефф, отвечая, почему в докладе нет ни строчки о пытках российских военнопленных на Украине. Таким образом, "независимая" комиссия ООН нашла деньги только на то, чтобы рассказать о положении украинских военнопленных и якобы положении гражданских лиц на территориях, контролируемых российской армией, к которым у нее при этом нет доступа. В докладе комиссии также не упоминаются украинские удары по мирным жителям в Донбассе, Курской и Белгородской областях. "Что касается принудительной мобилизации (на Украине. — Прим. ред.), то дело в том, что нам приходится выбирать темы, мы не можем расследовать все одновременно, потому что кризис с деньгами очень сильно повлиял на нас, поэтому мы рассматриваем темы по мере их поступления. Но мы всегда были довольно скрупулезны в поддержании нашей беспристрастности и независимости", — также ответил Де Грефф. Международная независимая комиссия по расследованию событий на Украине была создана Советом по правам человека ООН 4 марта 2022 года в соответствии с резолюцией 49/1, представленной западными странами для расследования всех предполагаемых нарушений и посягательств на права человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с этим преступления в контексте конфликта между Россией и Украиной. Постпред Москвы при ООН Геннадий Гатилов ранее заявил РИА Новости, что политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.

https://ria.ru/20250319/putin-2005973813.html

https://ria.ru/20250319/peskov-2005957518.html

https://ria.ru/20250319/uitkoff-2006004414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, геннадий гатилов, оон