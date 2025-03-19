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Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных - РИА Новости, 19.03.2025
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16:30 19.03.2025 (обновлено: 17:41 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/oon-2006005143.html
Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных
Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных - РИА Новости, 19.03.2025
Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных
"Независимая" комиссия ООН по установлению фактов по Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:30:00+03:00
2025-03-19T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
геннадий гатилов
оон
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ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Юрий Апрелефф. "Независимая" комиссия ООН по установлению фактов по Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной мобилизации населения "из-за нехватки денег", ответил на вопрос РИА Новости на брифинге, посвященном презентации последнего доклада комиссии, член этой комиссии Пабло Де Грефф. "В период действия этого конкретного мандата большинство расследований проводилось дистанционно из-за нехватки финансирования, что также ограничивает возможности проведения масштабных расследований, которые нам удавалось проводить в прошлом", — сказал Де Грефф, отвечая, почему в докладе нет ни строчки о пытках российских военнопленных на Украине. Таким образом, "независимая" комиссия ООН нашла деньги только на то, чтобы рассказать о положении украинских военнопленных и якобы положении гражданских лиц на территориях, контролируемых российской армией, к которым у нее при этом нет доступа. В докладе комиссии также не упоминаются украинские удары по мирным жителям в Донбассе, Курской и Белгородской областях. "Что касается принудительной мобилизации (на Украине. — Прим. ред.), то дело в том, что нам приходится выбирать темы, мы не можем расследовать все одновременно, потому что кризис с деньгами очень сильно повлиял на нас, поэтому мы рассматриваем темы по мере их поступления. Но мы всегда были довольно скрупулезны в поддержании нашей беспристрастности и независимости", — также ответил Де Грефф. Международная независимая комиссия по расследованию событий на Украине была создана Советом по правам человека ООН 4 марта 2022 года в соответствии с резолюцией 49/1, представленной западными странами для расследования всех предполагаемых нарушений и посягательств на права человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с этим преступления в контексте конфликта между Россией и Украиной. Постпред Москвы при ООН Геннадий Гатилов ранее заявил РИА Новости, что политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.
https://ria.ru/20250319/putin-2005973813.html
https://ria.ru/20250319/peskov-2005957518.html
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в мире, геннадий гатилов, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Геннадий Гатилов, ООН
Комиссия ООН промолчала в докладе о пытках российских военнопленных

Комиссия ООН объяснила замалчивание пыток российских пленных нехваткой денег

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости, Юрий Апрелефф. "Независимая" комиссия ООН по установлению фактов по Украине промолчала в своем докладе о пытках российских военнопленных киевским режимом и принудительной мобилизации населения "из-за нехватки денег", ответил на вопрос РИА Новости на брифинге, посвященном презентации последнего доклада комиссии, член этой комиссии Пабло Де Грефф.
"В период действия этого конкретного мандата большинство расследований проводилось дистанционно из-за нехватки финансирования, что также ограничивает возможности проведения масштабных расследований, которые нам удавалось проводить в прошлом", — сказал Де Грефф, отвечая, почему в докладе нет ни строчки о пытках российских военнопленных на Украине.
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Последний доклад комиссии представили государствам — членам Совета ООН по правам человека в среду утром. В нем содержится целый перечень обвинений в адрес российских военных в пытках украинских военнопленных и насильственных исчезновениях мирных жителей, но нет ни одной строчки о пытках российских военнопленных боевиками киевского режима. При этом, согласно докладу УВКПЧ ООН в декабре 2024 года, почти все побывавшие в украинском плену российские солдаты подвергались пыткам.

Таким образом, "независимая" комиссия ООН нашла деньги только на то, чтобы рассказать о положении украинских военнопленных и якобы положении гражданских лиц на территориях, контролируемых российской армией, к которым у нее при этом нет доступа. В докладе комиссии также не упоминаются украинские удары по мирным жителям в Донбассе, Курской и Белгородской областях.
"Что касается принудительной мобилизации (на Украине. — Прим. ред.), то дело в том, что нам приходится выбирать темы, мы не можем расследовать все одновременно, потому что кризис с деньгами очень сильно повлиял на нас, поэтому мы рассматриваем темы по мере их поступления. Но мы всегда были довольно скрупулезны в поддержании нашей беспристрастности и независимости", — также ответил Де Грефф.
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Международная независимая комиссия по расследованию событий на Украине была создана Советом по правам человека ООН 4 марта 2022 года в соответствии с резолюцией 49/1, представленной западными странами для расследования всех предполагаемых нарушений и посягательств на права человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с этим преступления в контексте конфликта между Россией и Украиной.
Постпред Москвы при ООН Геннадий Гатилов ранее заявил РИА Новости, что политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Он также считает, что страны Запада используют шантаж, угрозы и подкуп отдельных делегаций, чтобы обеспечить себе контроль над СПЧ ООН, что позволяет обвинить неугодные им страны в нарушениях прав человека и не допустить обвинений против них самих.
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