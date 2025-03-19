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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.03.2025
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 53 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:42:00+03:00
2025-03-19T00:42:00+03:00
2025-03-19T00:48:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 53 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шестнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление.Уточняется, что всего было выпущено 53 боеприпаса.По данным управления, сведения о ранении мирных жителей не поступали.За предыдущие сутки было зафиксировано 9 обстрелов.
https://ria.ru/20250316/kursk-2005050747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Украина, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 53 боеприпаса