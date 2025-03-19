Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/novgorod-2006017999.html
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва - РИА Новости, 19.03.2025
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва
Пассажирка, из-за которой летевший из Челябинска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:15:00+03:00
2025-03-19T17:15:00+03:00
происшествия
нижний новгород
челябинск
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139911/00/1399110064_0:15:2889:1640_1920x0_80_0_0_36de8ba9a99032450ae606c3d12aa580.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Пассажирка, из-за которой летевший из Челябинска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области. "Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла в аэропорт. Пассажирке самолета незамедлительно начали выполнять реанимационные мероприятия, они продолжились и в медицинском учреждении. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась", - сообщили в минздраве. В ведомстве добавили, что у женщины "было тяжелое заболевание", и принесли соболезнования родным и близким погибшей. Ранее пресс-служба нижегородского аэропорта сообщила, что в среду рейс Челябинск-Москва по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир по прибытии в аэропорт Нижнего Новгорода был передан сотрудникам скорой помощи. Самолет после дозаправки продолжил полет по маршруту.
https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html
нижний новгород
челябинск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139911/00/1399110064_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_5f1a8d598dc02b3cc81d14f95708d8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, челябинск, москва
Происшествия, Нижний Новгород, Челябинск, Москва
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва

В Нижнем Новгороде пассажирка самолета умерла после экстренной посадки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Пассажирка, из-за которой летевший из Челябинска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
«
"Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла в аэропорт. Пассажирке самолета незамедлительно начали выполнять реанимационные мероприятия, они продолжились и в медицинском учреждении. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась", - сообщили в минздраве.
В ведомстве добавили, что у женщины "было тяжелое заболевание", и принесли соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее пресс-служба нижегородского аэропорта сообщила, что в среду рейс Челябинск-Москва по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир по прибытии в аэропорт Нижнего Новгорода был передан сотрудникам скорой помощи. Самолет после дозаправки продолжил полет по маршруту.
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы, пишут СМИ
29 сентября 2024, 14:16
 
ПроисшествияНижний НовгородЧелябинскМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала