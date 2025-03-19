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В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва - РИА Новости, 19.03.2025
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва
Пассажирка, из-за которой летевший из Челябинска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:15:00+03:00
2025-03-19T17:15:00+03:00
2025-03-19T17:15:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Пассажирка, из-за которой летевший из Челябинска в Москву самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области. "Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла в аэропорт. Пассажирке самолета незамедлительно начали выполнять реанимационные мероприятия, они продолжились и в медицинском учреждении. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась", - сообщили в минздраве. В ведомстве добавили, что у женщины "было тяжелое заболевание", и принесли соболезнования родным и близким погибшей. Ранее пресс-служба нижегородского аэропорта сообщила, что в среду рейс Челябинск-Москва по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир по прибытии в аэропорт Нижнего Новгорода был передан сотрудникам скорой помощи. Самолет после дозаправки продолжил полет по маршруту.
https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html
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происшествия, нижний новгород, челябинск, москва
Происшествия, Нижний Новгород, Челябинск, Москва
В Нижнем Новгороде умерла пассажирка рейса Челябинск — Москва
В Нижнем Новгороде пассажирка самолета умерла после экстренной посадки