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Военные и ЦРУ проговорились об НЛО: "нечеловеческие существа" были рядом - РИА Новости, 19.03.2025
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18:36 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/nlo-2006031682.html
Военные и ЦРУ проговорились об НЛО: "нечеловеческие существа" были рядом
Военные и ЦРУ проговорились об НЛО: "нечеловеческие существа" были рядом - РИА Новости, 19.03.2025
Военные и ЦРУ проговорились об НЛО: "нечеловеческие существа" были рядом
На днях состоялась премьера документального фильма режиссера Дэна Фары "Эпоха разоблачения" на кинофестивале SXSW в Остине, штат Техас. Заявленный как самый... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T18:36:00+03:00
2025-03-19T18:36:00+03:00
стивен спилберг
остин
сша
техас
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На днях состоялась премьера документального фильма режиссера Дэна Фары "Эпоха разоблачения" на кинофестивале SXSW в Остине, штат Техас. Заявленный как самый масштабный документальный фильм об НЛО фильм вызвал большой ажиотаж и получил широкую огласку в СМИ. В картине представлены шокирующие заявления 34 высокопоставленных американских чиновников.Правительство скрывает правдуРежиссёр Дэн Фара не новичок в кинематографе, он был продюсером фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", а также еще целого ряда других известных картин.Сейчас он представил на суд зрителей двухчасовой документальный проект-разоблачение на тему НЛО.В фильме весьма впечатляющий актерский состав, в который входят бывший офицер Пентагона Лью Элизондо, физик доктор Хэл Патофф и бывший руководитель рабочей группы по НЛО Джей Стрэттон.Один из главных героев картины Луис Элизондо, ранее работавший в контрразведке армии США и Управлении заместителя министра обороны по разведке.Фара утверждает, что долгое время властные структуры скрывали от общественности правду, и это была "самая успешная кампания по дезинформации в истории правительства США, представляющая собой 80 лет лжи и обмана"."Своими глазами видел нечеловеческих существ"Основная мысль "Эпохи разоблачения" заключается в том, что НЛО, или неопознанные летающие объекты - не только реальны, но и заслуживают серьезного изучения.Участники документального фильма утверждают, что США на протяжении десятилетий ведут засекреченную войну против Китая и России, чтобы заполучить инопланетные технологии и формы иной жизни. А влиятельные лица в правительстве якобы уверены, что страна, которая первой раскроет секреты инопланетных технологий, станет ведущей мировой державой на долгие годы.Причем выступающие в фильме — не параноидальные сторонники теорий заговора, а ведущие ученые, военные и государственные деятели.Среди них - Джей Стрэттон - бывший директор правительственной рабочей группы по НЛО, который говорит: "Я своими глазами видел нечеловеческие корабли и нечеловеческих существ".Или Кристофер Меллон, бывший сотрудник министерства обороны, утверждающий, что правда об инопланетянах представляет собой "самое большое открытие в истории человечества".Видео "инопланетного корабля"В фильме также рассказывается о нескольких наиболее известных случаях наблюдения НЛО, особое внимание уделяется объекту "Тик-Так", который был зафиксирован во время полета над Сан-Диего в 2004 году.Мы узнаем, что "Тик-Так" предположительно развил скорость в десять раз превышающую скорость лучших американских и российских военных самолетов, прежде чем резко остановиться — манёвр, который большинство экспертов считает невозможным.Объект также вытворял и другие невозможные вещи, например, падал с высоты 24 000 метров за секунду и менял направление без потери скорости.В сочетании с отсутствием крыльев, каких-либо опознавательных знаков или выхлопных труб режиссер приходит к выводу, что это, должно быть, инопланетный корабль.Критические отзывыО том, что это инопланетная технология заявляют 34 бывших сотрудника армии, разведки и чиновников. Впрочем, на документальное расследование есть и критические отзывы.В частности, участники кино делают довольно смелые заявления, не подтверждая их какими-либо серьезными фактами.Те немногочисленные доказательства, которые приводятся в фильме, либо старые, как видео с "Тик-Так", либо настолько расплывчатые и засекреченные, что их сложно оспорить.
остин
сша
техас
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РИА Новости
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4.7
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стивен спилберг, остин, сша, техас, министерство обороны сша
Стивен Спилберг, Остин, США, Техас, Министерство обороны США

Военные и ЦРУ проговорились об НЛО: "нечеловеческие существа" были рядом

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На днях состоялась премьера документального фильма режиссера Дэна Фары "Эпоха разоблачения" на кинофестивале SXSW в Остине, штат Техас. Заявленный как самый масштабный документальный фильм об НЛО фильм вызвал большой ажиотаж и получил широкую огласку в СМИ. В картине представлены шокирующие заявления 34 высокопоставленных американских чиновников.

Правительство скрывает правду

Режиссёр Дэн Фара не новичок в кинематографе, он был продюсером фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", а также еще целого ряда других известных картин.
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century StudiosРежиссер Стивен Спилберг во время премьеры "Вестсайдской истории" в Нью-Йорке
Режиссер Стивен Спилберг во время премьеры Вестсайдской истории в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
Режиссер Стивен Спилберг во время премьеры "Вестсайдской истории" в Нью-Йорке
Сейчас он представил на суд зрителей двухчасовой документальный проект-разоблачение на тему НЛО.
В фильме весьма впечатляющий актерский состав, в который входят бывший офицер Пентагона Лью Элизондо, физик доктор Хэл Патофф и бывший руководитель рабочей группы по НЛО Джей Стрэттон.
© РИА Новости / С. Дергунов | Перейти в медиабанкНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / С. Дергунов
Перейти в медиабанк
НЛО
Один из главных героев картины Луис Элизондо, ранее работавший в контрразведке армии США и Управлении заместителя министра обороны по разведке.
Фара утверждает, что долгое время властные структуры скрывали от общественности правду, и это была "самая успешная кампания по дезинформации в истории правительства США, представляющая собой 80 лет лжи и обмана".

"Своими глазами видел нечеловеческих существ"

Основная мысль "Эпохи разоблачения" заключается в том, что НЛО, или неопознанные летающие объекты - не только реальны, но и заслуживают серьезного изучения.
Участники документального фильма утверждают, что США на протяжении десятилетий ведут засекреченную войну против Китая и России, чтобы заполучить инопланетные технологии и формы иной жизни. А влиятельные лица в правительстве якобы уверены, что страна, которая первой раскроет секреты инопланетных технологий, станет ведущей мировой державой на долгие годы.
Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Изображение сгенерировано ИИ
Причем выступающие в фильме — не параноидальные сторонники теорий заговора, а ведущие ученые, военные и государственные деятели.
Среди них - Джей Стрэттон - бывший директор правительственной рабочей группы по НЛО, который говорит: "Я своими глазами видел нечеловеческие корабли и нечеловеческих существ".
Или Кристофер Меллон, бывший сотрудник министерства обороны, утверждающий, что правда об инопланетянах представляет собой "самое большое открытие в истории человечества".
© Фото : Crawford County Sheriff's Office, MissouriСотрудники полиции штата Миссури остановили "НЛО"
Сотрудники полиции штата Миссури остановили НЛО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Crawford County Sheriff's Office, Missouri
Сотрудники полиции штата Миссури остановили "НЛО"

Видео "инопланетного корабля"

В фильме также рассказывается о нескольких наиболее известных случаях наблюдения НЛО, особое внимание уделяется объекту "Тик-Так", который был зафиксирован во время полета над Сан-Диего в 2004 году.
Мы узнаем, что "Тик-Так" предположительно развил скорость в десять раз превышающую скорость лучших американских и российских военных самолетов, прежде чем резко остановиться — манёвр, который большинство экспертов считает невозможным.
© AP PhotoГарри Трумэн
Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
Гарри Трумэн
Объект также вытворял и другие невозможные вещи, например, падал с высоты 24 000 метров за секунду и менял направление без потери скорости.
В сочетании с отсутствием крыльев, каких-либо опознавательных знаков или выхлопных труб режиссер приходит к выводу, что это, должно быть, инопланетный корабль.

Критические отзывы

О том, что это инопланетная технология заявляют 34 бывших сотрудника армии, разведки и чиновников. Впрочем, на документальное расследование есть и критические отзывы.
© AP Photo / Eric DraperУказатель "Экскурсии к месту крушения НЛО в 1947 году" в Розуэлле, штат Нью-Мексико, США
Указатель Экскурсии к месту крушения НЛО в 1947 году в Розуэлле, штат Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Eric Draper
Указатель "Экскурсии к месту крушения НЛО в 1947 году" в Розуэлле, штат Нью-Мексико, США
В частности, участники кино делают довольно смелые заявления, не подтверждая их какими-либо серьезными фактами.
Те немногочисленные доказательства, которые приводятся в фильме, либо старые, как видео с "Тик-Так", либо настолько расплывчатые и засекреченные, что их сложно оспорить.
 
Стивен СпилбергОстинСШАТехасМинистерство обороны США
 
 
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