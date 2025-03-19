https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005870518.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.03.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:50:00+03:00
2025-03-19T05:50:00+03:00
2025-03-19T05:55:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
атака беспилотников на москву и подмосковье
казань
нижний новгород
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале.Ранее Росавиация сообщила об ограничениях в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.30 мск введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250315/rosaviatsiya-2005149253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации, атака беспилотников на москву и подмосковье, казань, нижний новгород
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Казань, Нижний Новгород
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов