https://ria.ru/20250319/nizhnekamsk-2005870518.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.03.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:50:00+03:00

2025-03-19T05:50:00+03:00

2025-03-19T05:55:00+03:00

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

международная организация гражданской авиации

атака беспилотников на москву и подмосковье

казань

нижний новгород

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале.Ранее Росавиация сообщила об ограничениях в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05.30 мск введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250315/rosaviatsiya-2005149253.html

нижнекамск

казань

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации, атака беспилотников на москву и подмосковье, казань, нижний новгород