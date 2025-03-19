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Суд в Кишиневе приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы - РИА Новости, 19.03.2025
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17:42 19.03.2025 (обновлено: 21:22 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2006027268.html
Суд в Кишиневе приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы
Суд в Кишиневе приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы - РИА Новости, 19.03.2025
Суд в Кишиневе приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы
Суд Кишинева заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:42:00+03:00
2025-03-19T21:22:00+03:00
кишинев
в мире
александр нестеровский
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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Суд Кишинева заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы, говорится в судебном решении."Суд постановил признать Александра Нестеровского виновным, &lt;...&gt; приговорить его к 12 годам лишения свободы", — указано в документе. Депутата признали виновным "в пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".Решение озвучили в отсутствие политика, который не явился на судебное заседание.Нестеровский — один из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил политика депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Сегодня Нестеровский получил российское гражданство по решению президента Владимира Путина.Адвокат парламентария Анатолий Пител ранее заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" назвали преследование откровенной политической расправой, направленной на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
https://ria.ru/20250319/storonniki-2006016671.html
https://ria.ru/20250312/sandu-2004512474.html
https://ria.ru/20250319/moldavija-2006016388.html
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кишинев, в мире, александр нестеровский
Кишинев, В мире, Александр Нестеровский
Суд в Кишиневе приговорил депутата Нестеровского к 12 годам лишения свободы

Суд в Кишиневе заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы

© Sputnik / Дмитрий ОсматескоАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Александр Нестеровский
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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Суд Кишинева заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы, говорится в судебном решении.
"Суд постановил признать Александра Нестеровского виновным, <...> приговорить его к 12 годам лишения свободы", — указано в документе.
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Депутата признали виновным "в пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
Решение озвучили в отсутствие политика, который не явился на судебное заседание.
Нестеровский — один из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил политика депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток.
В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела.
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Сегодня Нестеровский получил российское гражданство по решению президента Владимира Путина.
Адвокат парламентария Анатолий Пител ранее заявил РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор, если суд не оправдает политика. Он утверждает, что судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов.
В партии "Возрождение" назвали преследование откровенной политической расправой, направленной на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
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