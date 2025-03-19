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Защита Нестеровского готова опротестовать приговор суда, заявил адвокат - РИА Новости, 19.03.2025
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13:19 19.03.2025 (обновлено: 13:31 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2005944382.html
Защита Нестеровского готова опротестовать приговор суда, заявил адвокат
Защита Нестеровского готова опротестовать приговор суда, заявил адвокат - РИА Новости, 19.03.2025
Защита Нестеровского готова опротестовать приговор суда, заявил адвокат
Защита молдавского оппозиционного депутата Александра Нестеровского опротестует приговор суда Молдавии, если он будет не пользу политика, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T13:19:00+03:00
2025-03-19T13:31:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Защита молдавского оппозиционного депутата Александра Нестеровского опротестует приговор суда Молдавии, если он будет не пользу политика, заявил РИА Новости адвокат Анатолий Пител.Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования на родине."Наши дальнейшие действия зависят от приговора, если он не будет оправдательным, то мы намерены опротестовать его в вышестоящих инстанциях", - заявил Пител.Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране.Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.
https://ria.ru/20250319/zaschita-2005946237.html
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Защита Нестеровского готова опротестовать приговор суда, заявил адвокат

Адвокат Пител: защита Нестеровского готова опротестовать приговор суда Молдавии

© Sputnik / Дмитрий ОсматескоАлександр Нестеровский
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Александр Нестеровский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Защита молдавского оппозиционного депутата Александра Нестеровского опротестует приговор суда Молдавии, если он будет не пользу политика, заявил РИА Новости адвокат Анатолий Пител.
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования на родине.
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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"Наши дальнейшие действия зависят от приговора, если он не будет оправдательным, то мы намерены опротестовать его в вышестоящих инстанциях", - заявил Пител.
Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране.
Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.
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