https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2005928017.html

Нестеровский: связей с Россией прозападные власти в Молдавии не прощают

Нестеровский: связей с Россией прозападные власти в Молдавии не прощают - РИА Новости, 19.03.2025

Нестеровский: связей с Россией прозападные власти в Молдавии не прощают

Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский заявил РИА Новости, что молдавские власти не прощают дружеских связей... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:05:00+03:00

2025-03-19T12:05:00+03:00

2025-03-19T12:17:00+03:00

россия

возрождение

молдавия

кишинев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005927170_0:146:600:484_1920x0_80_0_0_38c4c1ed3d45dab326db37c1a63528ea.jpg

КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский заявил РИА Новости, что молдавские власти не прощают дружеских связей представителей оппозиции с Россией.Нестеровской является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Решением президента России Нестеровскому было выдано российское гражданство из-за политического преследования политика на родине."Мы всегда открыто и прямо выступали за партнерские связи с Россией, за развитие экономических отношений, без которых Молдавия терпит экономический крах. И этот факт стал одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная (президенту республики Майе) Санду, обрушилась на меня и моих коллег. Дружеских связей с Россией прозападные власти не прощают", - сказал Нестеровский.Депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.

https://ria.ru/20250319/shor-2005915529.html

https://ria.ru/20250319/shor-2005922869.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, возрождение, молдавия, кишинев, в мире