https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2005923029.html

Молдавский депутат Нестеровский получил российское гражданство

Молдавский депутат Нестеровский получил российское гражданство - РИА Новости, 19.03.2025

Молдавский депутат Нестеровский получил российское гражданство

Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования со... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:54:00+03:00

2025-03-19T11:54:00+03:00

2025-03-19T12:39:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования со стороны молдавских властей, заявил РИА Новости адвокат политика Анатолий Пител."Девятнадцатого марта подконтрольный президенту Майе Санду и правящей партии PAS суд планирует вынести приговор со сроком лишения свободы в отношении Александра Нестеровского — депутата Парламента Республики Молдова, одного из лидеров партии "Возрождение", входящей в оппозиционный блок "Победа". Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России", — заявил адвокат.Пител добавил, что власти хотят с помощью сфабрикованных уголовных дел устроить показательный суд над депутатом, чтобы запугать всю реальную оппозицию в стране.В свою очередь, Нестеровский заявил РИА Новости, что благодарен Москве за предоставление российского гражданства."Мы всегда открыто и прямо выступали за партнерские связи с Россией, за развитие экономических отношений, без которых Молдавия терпит экономический крах. И этот факт стал одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная (президенту республики. — Прим. ред.) Санду, обрушилась на меня и моих коллег. Дружеских связей с Россией прозападные власти не прощают", — добавил он.Нестеровский подвергается давлению со стороны правоохранительных органов и судебной системы Молдавии, подконтрольных Майе Санду и правящей партии "Действие и солидарность". Как указал депутат, судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" называют судебное преследование откровенной политической расправой, направленной на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.Депутатская деятельность Нестеровского широко известна инициативами, направленными на укрепление связей Кишинева с Москвой и защиту традиционных ценностей. Он был соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.

https://ria.ru/20250312/sandu-2004512474.html

https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html

https://ria.ru/20250306/moldavija-2003353003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, в мире