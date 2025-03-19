https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2005923029.html
Молдавский депутат Нестеровский получил российское гражданство
Молдавский депутат Нестеровский получил российское гражданство - РИА Новости, 19.03.2025
Молдавский депутат Нестеровский получил российское гражданство
Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования со... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:54:00+03:00
2025-03-19T11:54:00+03:00
2025-03-19T12:39:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования со стороны молдавских властей, заявил РИА Новости адвокат политика Анатолий Пител."Девятнадцатого марта подконтрольный президенту Майе Санду и правящей партии PAS суд планирует вынести приговор со сроком лишения свободы в отношении Александра Нестеровского — депутата Парламента Республики Молдова, одного из лидеров партии "Возрождение", входящей в оппозиционный блок "Победа". Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России", — заявил адвокат.Пител добавил, что власти хотят с помощью сфабрикованных уголовных дел устроить показательный суд над депутатом, чтобы запугать всю реальную оппозицию в стране.В свою очередь, Нестеровский заявил РИА Новости, что благодарен Москве за предоставление российского гражданства."Мы всегда открыто и прямо выступали за партнерские связи с Россией, за развитие экономических отношений, без которых Молдавия терпит экономический крах. И этот факт стал одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная (президенту республики. — Прим. ред.) Санду, обрушилась на меня и моих коллег. Дружеских связей с Россией прозападные власти не прощают", — добавил он.Нестеровский подвергается давлению со стороны правоохранительных органов и судебной системы Молдавии, подконтрольных Майе Санду и правящей партии "Действие и солидарность". Как указал депутат, судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" называют судебное преследование откровенной политической расправой, направленной на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.Депутатская деятельность Нестеровского широко известна инициативами, направленными на укрепление связей Кишинева с Москвой и защиту традиционных ценностей. Он был соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.
https://ria.ru/20250312/sandu-2004512474.html
https://ria.ru/20250317/kollaps-2005491767.html
https://ria.ru/20250306/moldavija-2003353003.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, молдавия, в мире
Молдавский депутат Нестеровский получил российское гражданство
Нестеровский получил гражданство России из-за преследования в Молдавии
КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования со стороны молдавских властей, заявил РИА Новости адвокат политика Анатолий Пител.
«
"Девятнадцатого марта подконтрольный президенту Майе Санду и правящей партии PAS суд планирует вынести приговор со сроком лишения свободы в отношении Александра Нестеровского — депутата Парламента Республики Молдова, одного из лидеров партии "Возрождение", входящей в оппозиционный блок "Победа". Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России", — заявил адвокат.
Пител добавил, что власти хотят с помощью сфабрикованных уголовных дел устроить показательный суд над депутатом, чтобы запугать всю реальную оппозицию в стране.
В свою очередь, Нестеровский заявил РИА Новости, что благодарен Москве за предоставление российского гражданства.
«
"Мы всегда открыто и прямо выступали за партнерские связи с Россией, за развитие экономических отношений, без которых Молдавия терпит экономический крах. И этот факт стал одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная (президенту республики. — Прим. ред.) Санду, обрушилась на меня и моих коллег. Дружеских связей с Россией прозападные власти не прощают", — добавил он.
Нестеровский подвергается давлению со стороны правоохранительных органов и судебной системы Молдавии
, подконтрольных Майе Санду
и правящей партии "Действие и солидарность". Как указал депутат, судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов.
В партии "Возрождение" называют судебное преследование откровенной политической расправой, направленной на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
Депутатская деятельность Нестеровского широко известна инициативами, направленными на укрепление связей Кишинева с Москвой и защиту традиционных ценностей. Он был соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.