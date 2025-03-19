Рейтинг@Mail.ru
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/neft-2005860990.html
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза - РИА Новости, 19.03.2025
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе этого года сократились в полтора раза по сравнению с январем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:17:00+03:00
2025-03-19T03:17:00+03:00
экономика
россия
венгрия
словакия
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575032968_615:873:2705:2048_1920x0_80_0_0_1a5f83f69789bf54418ea558d388c567.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки нефти из России в Евросоюз в январе этого года сократились в полтора раза по сравнению с январем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным статистического агентства Евростат. Так, по итогам января 2025 года ЕС импортировал из России нефти на 505,4 миллиона евро, что в полтора раза меньше, чем год назад. По сравнению с декабрем 2024 года сокращение составило 13%. При этом такие объемы импорта стали минимальными с августа 2024 года. Российскую нефть среди стран Евросоюза в январе покупали только Венгрия (212,8 миллиона евро), Словакия (170,4 миллиона), Чехия (122,2 миллиона) и немного Эстония. В общем объеме импорта Евросоюзом нефти Россия по итогам января сохранила за собой 13-е место. В лидерах оказались Норвегия с 3,5 миллиарда евро, обогнавшая США, которые переместились на второе место с 3,3 миллиарда евро, а также вырвавшиеся вперед Казахстан (2,6 миллиарда), Ливия (1,8 миллиарда) и Саудовская Аравия (1,5 миллиарда). Кроме того ЕС продолжает покупать российские нефтепродукты. И хотя за январь их было ввезено в объединение всего лишь на 21 тысячу евро, в предыдущие несколько месяцев союз покупал их на 13-29 миллионов евро. Однако ранее также иногда бывала просадка в импорте, когда он составлял лишь несколько десятков тысяч евро. В прошлом январе поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС составили 136,8 миллиона евро. По итогам прошлого года импорт Евросоюзом нефти из России составил 6,4 миллиарда евро, а нефтепродуктов - 312,6 миллиона.
https://ria.ru/20240919/nefteprodukty-1973544971.html
https://ria.ru/20250113/kitaj-1993408036.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575032968_972:895:2509:2048_1920x0_80_0_0_511fe7bf2564b6161b2042d5487b0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, словакия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Евросоюз, Евростат
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза

Евростат: поставки нефти из России в ЕС в январе сократились в полтора раза

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки нефти из России в Евросоюз в январе этого года сократились в полтора раза по сравнению с январем прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным статистического агентства Евростат.
Так, по итогам января 2025 года ЕС импортировал из России нефти на 505,4 миллиона евро, что в полтора раза меньше, чем год назад. По сравнению с декабрем 2024 года сокращение составило 13%. При этом такие объемы импорта стали минимальными с августа 2024 года.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС
19 сентября 2024, 04:06
Российскую нефть среди стран Евросоюза в январе покупали только Венгрия (212,8 миллиона евро), Словакия (170,4 миллиона), Чехия (122,2 миллиона) и немного Эстония.
В общем объеме импорта Евросоюзом нефти Россия по итогам января сохранила за собой 13-е место. В лидерах оказались Норвегия с 3,5 миллиарда евро, обогнавшая США, которые переместились на второе место с 3,3 миллиарда евро, а также вырвавшиеся вперед Казахстан (2,6 миллиарда), Ливия (1,8 миллиарда) и Саудовская Аравия (1,5 миллиарда).
Кроме того ЕС продолжает покупать российские нефтепродукты. И хотя за январь их было ввезено в объединение всего лишь на 21 тысячу евро, в предыдущие несколько месяцев союз покупал их на 13-29 миллионов евро. Однако ранее также иногда бывала просадка в импорте, когда он составлял лишь несколько десятков тысяч евро. В прошлом январе поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС составили 136,8 миллиона евро.
По итогам прошлого года импорт Евросоюзом нефти из России составил 6,4 миллиарда евро, а нефтепродуктов - 312,6 миллиона.
Рабочий на заводе PetroChina в Китае - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Китай снизил импорт нефти
13 января, 06:46
 
ЭкономикаРоссияВенгрияСловакияЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала