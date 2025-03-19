https://ria.ru/20250319/nato-2005856621.html

США могут отказаться от поста главкома НАТО в Европе, пишут СМИ

США могут отказаться от поста главкома НАТО в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2025

США могут отказаться от поста главкома НАТО в Европе, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T02:00:00+03:00

2025-03-19T02:00:00+03:00

2025-03-19T02:00:00+03:00

в мире

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штутгарт

дональд трамп

дуайт эйзенхауэр

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, который на протяжении почти 75 лет занимает исключительно американский генерал, сообщает NBC со ссылкой на двух источников в минобороны США и данные внутреннего брифинга Пентагона. Пост верховного главнокомандующего НАТО, известного как SACEUR, был учреждён в 1951 году, первым его занял генерал Дуайт Эйзенхауэр. По информации телеканала, возможная передача этой роли другому государству-члену НАТО обсуждается в рамках масштабной реструктуризации боевых командований ВС США, направленной на сокращение расходов. Согласно данным брифинга, обсуждается также объединение Европейского и Африканского командований США в один штаб в Штутгарте, а также закрытие Южного командования и его слияние с Северным. В случае реализации всех предложений экономия в первый год может составить до 270 млн долларов, что эквивалентно 0,03% годового бюджета Пентагона. NBC напоминает, что Трамп ранее критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы и допустил возможность отказа США от защиты стран, не выполняющих обязательства по бюджету. Пентагон и Белый дом пока не комментируют эти планы.

https://ria.ru/20250316/nato-2005268350.html

https://ria.ru/20250305/nato-2003140779.html

сша

европа

штутгарт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, европа, штутгарт, дональд трамп, дуайт эйзенхауэр, нато, министерство обороны сша