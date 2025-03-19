https://ria.ru/20250319/nao-2005880902.html
Врио губернатора НАО приступила к работе
Врио губернатора НАО приступила к работе - РИА Новости, 19.03.2025
Врио губернатора НАО приступила к работе
Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:41:00+03:00
2025-03-19T08:41:00+03:00
2025-03-19T08:59:00+03:00
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ненецкий автономный округ
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник вечером провел рабочую встречу с Ириной Гехт. Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО."Как и обещала, возвращаюсь сюда с новостями: указом президента РФ Владимира Владимировича Путина я назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа. Благодарю за оказанное доверие! К работе приступаю с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона – так, как делаю это всегда", - написала Гехт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250318/gekht-2005838614.html
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россия, владимир путин, ненецкий автономный округ, политика, запорожская область
Россия, Владимир Путин, Ненецкий автономный округ, Политика, Запорожская область
Врио губернатора НАО приступила к работе
Врио губернатора НАО Гехт сообщила, что приступила к работе с новыми силами