https://ria.ru/20250319/nao-2005880902.html

Врио губернатора НАО приступила к работе

Врио губернатора НАО приступила к работе - РИА Новости, 19.03.2025

Врио губернатора НАО приступила к работе

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:41:00+03:00

2025-03-19T08:41:00+03:00

2025-03-19T08:59:00+03:00

россия

владимир путин

ненецкий автономный округ

политика

запорожская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник вечером провел рабочую встречу с Ириной Гехт. Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО."Как и обещала, возвращаюсь сюда с новостями: указом президента РФ Владимира Владимировича Путина я назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа. Благодарю за оказанное доверие! К работе приступаю с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона – так, как делаю это всегда", - написала Гехт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250318/gekht-2005838614.html

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россия, владимир путин, ненецкий автономный округ, политика, запорожская область