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Врио губернатора НАО приступила к работе - РИА Новости, 19.03.2025
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08:41 19.03.2025 (обновлено: 08:59 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/nao-2005880902.html
Врио губернатора НАО приступила к работе
Врио губернатора НАО приступила к работе - РИА Новости, 19.03.2025
Врио губернатора НАО приступила к работе
Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:41:00+03:00
2025-03-19T08:59:00+03:00
россия
владимир путин
ненецкий автономный округ
политика
запорожская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник вечером провел рабочую встречу с Ириной Гехт. Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО."Как и обещала, возвращаюсь сюда с новостями: указом президента РФ Владимира Владимировича Путина я назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа. Благодарю за оказанное доверие! К работе приступаю с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона – так, как делаю это всегда", - написала Гехт в своем Telegram-канале.
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россия, владимир путин, ненецкий автономный округ, политика, запорожская область
Россия, Владимир Путин, Ненецкий автономный округ, Политика, Запорожская область
Врио губернатора НАО приступила к работе

Врио губернатора НАО Гехт сообщила, что приступила к работе с новыми силами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИрина Гехт
Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ирина Гехт . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар - РИА Новости. Врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт сообщила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник вечером провел рабочую встречу с Ириной Гехт. Гехт с мая 2024 года до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Позднее глава государства подписал указ о назначении Гехт врио губернатора НАО.
"Как и обещала, возвращаюсь сюда с новостями: указом президента РФ Владимира Владимировича Путина я назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа. Благодарю за оказанное доверие! К работе приступаю с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона – так, как делаю это всегда", - написала Гехт в своем Telegram-канале.
Ирина Гехт во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Ирина Гехт заявила Путину, что готова работать на севере
Вчера, 22:14
 
РоссияВладимир ПутинНенецкий автономный округПолитикаЗапорожская область
 
 
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