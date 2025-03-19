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В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская" - РИА Новости, 19.03.2025
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16:32 19.03.2025 (обновлено: 16:42 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/moskva-2006005594.html
В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская"
В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская" - РИА Новости, 19.03.2025
В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская"
Водитель Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:32:00+03:00
2025-03-19T16:42:00+03:00
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Водитель Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lexus, следуя по дублеру Щелковского шоссе в направлении улицы Уральская, совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. На видео, опубликованном в телеграм-канале RT, у ТРЦ "Щелковский" мужчина вышел из машины, остановившейся на левой полосе дублера, и стал переходить дорогу, когда его снес Lexus, мчавшийся по "выделенке", пострадавшего отбросило далеко вперед.
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происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская"

В Москве водитель Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе

Момент наезда на пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы. Кадр записи видеорегистратора
Момент наезда на пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы. Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Момент наезда на пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы. Кадр записи видеорегистратора
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Водитель Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lexus, следуя по дублеру Щелковского шоссе в направлении улицы Уральская, совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
На видео, опубликованном в телеграм-канале RT, у ТРЦ "Щелковский" мужчина вышел из машины, остановившейся на левой полосе дублера, и стал переходить дорогу, когда его снес Lexus, мчавшийся по "выделенке", пострадавшего отбросило далеко вперед.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
На Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП
17 марта, 07:50
 
ПроисшествияАвтоМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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