https://ria.ru/20250319/moskva-2006005594.html

В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская"

В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская" - РИА Новости, 19.03.2025

В Москве водитель Lexus сбил пешехода у метро "Щелковская"

Водитель Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:32:00+03:00

2025-03-19T16:32:00+03:00

2025-03-19T16:42:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Водитель Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе на северо-востоке Москвы, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lexus, следуя по дублеру Щелковского шоссе в направлении улицы Уральская, совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. На видео, опубликованном в телеграм-канале RT, у ТРЦ "Щелковский" мужчина вышел из машины, остановившейся на левой полосе дублера, и стал переходить дорогу, когда его снес Lexus, мчавшийся по "выделенке", пострадавшего отбросило далеко вперед.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005414994.html

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происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф