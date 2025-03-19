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В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли

В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли - РИА Новости, 19.03.2025

В Новой Москве двое детей провалились под лед и погибли

Мальчик и девочка, по предварительным данным, провалились под лед на водоеме в Новой Москве и погибли, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:09:00+03:00

2025-03-19T09:09:00+03:00

2025-03-19T09:09:00+03:00

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мальчик и девочка, по предварительным данным, провалились под лед на водоеме в Новой Москве и погибли, сообщает столичная прокуратура. "Вчера вечером в пруду в г. Щербинка обнаружены тела малолетних - 8-летнего мальчика и 7-летней девочки - без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки.

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997334000.html

новая москва

новомосковский административный округ

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происшествия, новая москва, новомосковский административный округ