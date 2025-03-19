https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005920219.html

Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину

Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину - РИА Новости, 19.03.2025

Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости выразила надежду, что находящиеся в украинских Сумах жители Курской области в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:45:00+03:00

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курская область

украина

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости выразила надежду, что находящиеся в украинских Сумах жители Курской области в ближайшее время вернутся на родину. Ранее она сообщила РИА Новости, что в Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении на родину. "Хотелось бы высказать надежду, что возвращение этих людей будет осуществлено, надеюсь, в ближайшее время", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, украина, татьяна москалькова, общество