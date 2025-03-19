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Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину - РИА Новости, 19.03.2025
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11:45 19.03.2025 (обновлено: 11:46 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005920219.html
Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину
Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину - РИА Новости, 19.03.2025
Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости выразила надежду, что находящиеся в украинских Сумах жители Курской области в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:45:00+03:00
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курская область
украина
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости выразила надежду, что находящиеся в украинских Сумах жители Курской области в ближайшее время вернутся на родину. Ранее она сообщила РИА Новости, что в Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении на родину. "Хотелось бы высказать надежду, что возвращение этих людей будет осуществлено, надеюсь, в ближайшее время", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html
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курская область, украина, татьяна москалькова, общество
Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину

Москалькова надеется, что 76 курян, находящихся в Сумах, вернутся на родину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости выразила надежду, что находящиеся в украинских Сумах жители Курской области в ближайшее время вернутся на родину.
Ранее она сообщила РИА Новости, что в Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении на родину.
"Хотелось бы высказать надежду, что возвращение этих людей будет осуществлено, надеюсь, в ближайшее время", - сказала Москалькова.
Аптечка - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ
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Курская областьУкраинаТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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