https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005913185.html
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:13:00+03:00
2025-03-19T11:13:00+03:00
2025-03-19T11:14:00+03:00
украина
татьяна москалькова
курская область
сумы
общество
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня 76 жителей Курской области находятся в Сумах. И мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005894486.html
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украина, татьяна москалькова, курская область, сумы, общество
Украина, Татьяна Москалькова, Курская область, Сумы, Общество
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
Москалькова: РФ ведет переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области