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Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
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11:13 19.03.2025 (обновлено: 11:14 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005913185.html
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области - РИА Новости, 19.03.2025
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области
Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025
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украина
татьяна москалькова
курская область
сумы
общество
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня 76 жителей Курской области находятся в Сумах. И мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20250319/sudzha-2005894486.html
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украина, татьяна москалькова, курская область, сумы, общество
Украина, Татьяна Москалькова, Курская область, Сумы, Общество
Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области

Москалькова: РФ ведет переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня 76 жителей Курской области находятся в Сумах. И мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким", - сказала Москалькова.
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УкраинаТатьяна МоскальковаКурская областьСумыОбщество
 
 
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