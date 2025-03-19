https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005913185.html

Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области

Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области - РИА Новости, 19.03.2025

Москалькова рассказала о переговорах по возвращению жителей Курской области

Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:13:00+03:00

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украина

татьяна москалькова

курская область

сумы

общество

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня 76 жителей Курской области находятся в Сумах. И мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20250319/sudzha-2005894486.html

украина

курская область

сумы

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2025

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украина, татьяна москалькова, курская область, сумы, общество