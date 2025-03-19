Белгородские полицейские выявили "сим-ферму" телефонных мошенников
В Белгородской области полиция пресекла деятельность телефонных мошенников
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли деятельность телефонных мошенников в Белгородском районе, которые обманывали граждан, предлагая инвестиции, в ходе обыска изъяты 13 сим-боксов, около 8 тысяч сим-карт и другое оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
По данным полиции, злоумышленники позвонили местной жительнице и предложили ей заработать на инвестициях. Женщина поверила и отдала им около миллиона рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьей 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования уголовного дела о дистанционном мошенничестве сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали подпольный центр связи – сим-ферму.
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"По предварительной информации, специальное оборудование в одной из квартир поселка Майский установил 38-летний местный житель. Устройства использовались для активации виртуальных абонентских номеров в мессенджерах, что давало возможность мошенникам звонить россиянам из-за рубежа. В ходе обыска изъяты 13 сим-боксов, порядка восьми тысяч сим-карт, принадлежащих российским и зарубежным операторам связи, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью и бюро специальных технических мероприятий УМВД России по Белгородской области выявили преступную деятельность злоумышленника. К операции по ее пресечению подключились сотрудники Следственного управления УМВД региона и УФСБ.
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