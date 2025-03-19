https://ria.ru/20250319/moshenniki-2005863744.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 19.03.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:50:00+03:00
2025-03-19T03:50:00+03:00
2025-03-19T03:50:00+03:00
технологии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом выводят украденные денежные средства на свои счета, говорится в данных Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах - ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег "победителям" лотерей или обналичивание средств за небольшую плату", - указано в данных центра. Жертве за небольшое вознаграждение предлагается перевести якобы победителю лотереи его приз, но на самом деле лотереи нет, это просто движение денежных средств, скорее всего похищенных у других граждан.
https://ria.ru/20250201/skhema-1996773303.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_231:0:2631:1800_1920x0_80_0_0_5093445f48ff421aa2df8b65f75661ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, происшествия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники просят перевести деньги якобы победителям лотерей за часть выигрыша
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом выводят украденные денежные средства на свои счета, говорится в данных Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах - ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег "победителям" лотерей или обналичивание средств за небольшую плату", - указано в данных центра.
Жертве за небольшое вознаграждение предлагается перевести якобы победителю лотереи его приз, но на самом деле лотереи нет, это просто движение денежных средств, скорее всего похищенных у других граждан.