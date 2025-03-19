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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 19.03.2025
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03:50 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/moshenniki-2005863744.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 19.03.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:50:00+03:00
2025-03-19T03:50:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом выводят украденные денежные средства на свои счета, говорится в данных Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах - ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег "победителям" лотерей или обналичивание средств за небольшую плату", - указано в данных центра. Жертве за небольшое вознаграждение предлагается перевести якобы победителю лотереи его приз, но на самом деле лотереи нет, это просто движение денежных средств, скорее всего похищенных у других граждан.
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технологии, происшествия
Технологии, Происшествия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники просят перевести деньги якобы победителям лотерей за часть выигрыша

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Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом выводят украденные денежные средства на свои счета, говорится в данных Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах - ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег "победителям" лотерей или обналичивание средств за небольшую плату", - указано в данных центра.
Жертве за небольшое вознаграждение предлагается перевести якобы победителю лотереи его приз, но на самом деле лотереи нет, это просто движение денежных средств, скорее всего похищенных у других граждан.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества
1 февраля, 12:19
 
ТехнологииПроисшествия
 
 
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