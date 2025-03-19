https://ria.ru/20250319/moshenniki-2005863744.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 19.03.2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:50:00+03:00

2025-03-19T03:50:00+03:00

2025-03-19T03:50:00+03:00

технологии

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мошенники стали предлагать россиянам за вознаграждение или процент от выигрыша переводить деньги якобы победителям лотереи, но фактически они таким способом выводят украденные денежные средства на свои счета, говорится в данных Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах - ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег "победителям" лотерей или обналичивание средств за небольшую плату", - указано в данных центра. Жертве за небольшое вознаграждение предлагается перевести якобы победителю лотереи его приз, но на самом деле лотереи нет, это просто движение денежных средств, скорее всего похищенных у других граждан.

https://ria.ru/20250201/skhema-1996773303.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, происшествия