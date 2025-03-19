https://ria.ru/20250319/moldaviya-2006003767.html

Сторонники блока "Победа" подали петицию в поддержку Нестеровского

Сторонники блока "Победа" подали петицию в поддержку Нестеровского - РИА Новости, 19.03.2025

Сторонники блока "Победа" подали петицию в поддержку Нестеровского

Сторонники молдавского блока "Победа" подали петицию в офис народного адвоката в поддержку депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского и просят... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T16:19:00+03:00

2025-03-19T16:19:00+03:00

2025-03-19T21:22:00+03:00

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молдавия

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андрей попов

возрождение

александр нестеровский

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Сторонники молдавского блока "Победа" подали петицию в офис народного адвоката в поддержку депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского и просят омбудсмена обратить внимание на судебный процесс против политика. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Приговор Нестеровскому должен быть вынесен 19 марта. Как сообщил ранее в среду адвокат Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. "Начали собирать подписи под петицией с 8 утра, и к 5 вечера было собрано 51 000 подписей. Принесли коробки с подписями, и мы ожидаем от омбудсмена быстрого вмешательства в процесс, который явно носит политический характер и направлен на подрыв работы Нестеровского", - заявил председатель общественной ассоциации "Душа и сердце Молдовы" Андрей Попа. По его словам, эти подписи - лишь малая часть сторонников Нестеровского, которая готова поддержать депутата. "Это говорит о большой поддержке со стороны граждан, которые не остались равнодушными к политическим преследованиям депутата Александра Нестеровского, борющегося за справедливость и важные социальные проекты, такие как повышение пенсий и зарплат", - отметил общественник. Судебный процесс над Нестеровским шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.

https://ria.ru/20250319/zaschita-2005946237.html

https://ria.ru/20250319/deputat-2005932564.html

молдавия

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в мире, молдавия, россия, кишинев, андрей попов, возрождение, александр нестеровский