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Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России - РИА Новости, 19.03.2025
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15:15 19.03.2025 (обновлено: 16:03 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/moldaviya-2005990369.html
Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России
Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России - РИА Новости, 19.03.2025
Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России
Молдавская полиция проверяет сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе, сообщила в среду глава службы коммуникации и протокола Генерального... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:15:00+03:00
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россия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Молдавская полиция проверяет сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе, сообщила в среду глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко."Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона оцеплена, к месту выехали специализированные службы", - сообщила Фетко журналистам.По ее словам, власти действуют в соответствии с протоколом и предпринимают все необходимые действия, чтобы установить автора сообщения.Согласно местному законодательству, если сообщение будет ложным, то виновному грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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россия, кишинев, в мире, молдавия
Россия, Кишинев, В мире, Молдавия
Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России

Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России в Кишиневе

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАвтомобили оперативных служб у здания посольства РФ в Кишиневе. 19 марта 2025
Автомобили оперативных служб у здания посольства РФ в Кишиневе. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Автомобили оперативных служб у здания посольства РФ в Кишиневе. 19 марта 2025
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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Молдавская полиция проверяет сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе, сообщила в среду глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко.
"Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона оцеплена, к месту выехали специализированные службы", - сообщила Фетко журналистам.
По ее словам, власти действуют в соответствии с протоколом и предпринимают все необходимые действия, чтобы установить автора сообщения.
Согласно местному законодательству, если сообщение будет ложным, то виновному грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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