https://ria.ru/20250319/moldaviya-2005990369.html

Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России

Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России - РИА Новости, 19.03.2025

Полиция Молдавии проверяет сообщения о минировании посольства России

Молдавская полиция проверяет сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе, сообщила в среду глава службы коммуникации и протокола Генерального... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:15:00+03:00

2025-03-19T15:15:00+03:00

2025-03-19T16:03:00+03:00

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кишинев

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. Молдавская полиция проверяет сообщение о минировании здания посольства России в Кишиневе, сообщила в среду глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко."Неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории посольства Российской Федерации в Кишиневе находится взрывоопасный объект. Зона оцеплена, к месту выехали специализированные службы", - сообщила Фетко журналистам.По ее словам, власти действуют в соответствии с протоколом и предпринимают все необходимые действия, чтобы установить автора сообщения.Согласно местному законодательству, если сообщение будет ложным, то виновному грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20250228/mid-2002199662.html

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россия, кишинев, в мире, молдавия