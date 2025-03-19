Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию
Карасин: Украина выступит против требования России прекратить мобилизацию
© Getty Images / Anadolu/Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Требование России прекратить насильственную мобилизацию на Украине может быть поддержано в США, но киевский режим воспримет это в штыки, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться", - сказал Карасин.
Сенатор добавил, что, вероятно, ближайшие дни в Евросоюзе будут посвящены обсуждению этой темы.
"Сейчас мяч на их стороне. Посмотрим, как они будут отвечать. Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны", - констатировал политик.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.