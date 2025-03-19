https://ria.ru/20250319/mobilizatsiya-2005910575.html

Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию

Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию - РИА Новости, 19.03.2025

Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию

Требование России прекратить насильственную мобилизацию на Украине может быть поддержано в США, но киевский режим воспримет это в штыки, считает глава комитета... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:00:00+03:00

2025-03-19T11:00:00+03:00

2025-03-19T11:20:00+03:00

киев

россия

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Требование России прекратить насильственную мобилизацию на Украине может быть поддержано в США, но киевский режим воспримет это в штыки, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться", - сказал Карасин.Сенатор добавил, что, вероятно, ближайшие дни в Евросоюзе будут посвящены обсуждению этой темы."Сейчас мяч на их стороне. Посмотрим, как они будут отвечать. Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны", - констатировал политик.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250319/ssha-2005895559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире