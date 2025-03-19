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Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию - РИА Новости, 19.03.2025
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11:00 19.03.2025 (обновлено: 11:20 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/mobilizatsiya-2005910575.html
Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию
Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию - РИА Новости, 19.03.2025
Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию
Требование России прекратить насильственную мобилизацию на Украине может быть поддержано в США, но киевский режим воспримет это в штыки, считает глава комитета... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:00:00+03:00
2025-03-19T11:20:00+03:00
киев
россия
украина
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Требование России прекратить насильственную мобилизацию на Украине может быть поддержано в США, но киевский режим воспримет это в штыки, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться", - сказал Карасин.Сенатор добавил, что, вероятно, ближайшие дни в Евросоюзе будут посвящены обсуждению этой темы."Сейчас мяч на их стороне. Посмотрим, как они будут отвечать. Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны", - констатировал политик.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250319/ssha-2005895559.html
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киев, россия, украина, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Киев, Россия, Украина, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Карасин предсказал реакцию Киева на требование прекратить мобилизацию

Карасин: Украина выступит против требования России прекратить мобилизацию

© Getty Images / Anadolu/Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Требование России прекратить насильственную мобилизацию на Украине может быть поддержано в США, но киевский режим воспримет это в штыки, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться", - сказал Карасин.
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Сенатор добавил, что, вероятно, ближайшие дни в Евросоюзе будут посвящены обсуждению этой темы.
"Сейчас мяч на их стороне. Посмотрим, как они будут отвечать. Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны", - констатировал политик.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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КиевРоссияУкраинаТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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