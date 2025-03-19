https://ria.ru/20250319/miting-2006049287.html

В Кишиневе завершился митинг в поддержку Нестеровского

В Кишиневе завершился митинг в поддержку Нестеровского - РИА Новости, 19.03.2025

В Кишиневе завершился митинг в поддержку Нестеровского

В Кишиневе у здания суда завершился митинг, проходивший в среду в поддержку молдавского оппозиционера Александра Нестеровского, которого заочно приговорили к 12 РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:04:00+03:00

2025-03-19T19:04:00+03:00

2025-03-19T21:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мар - РИА Новости. В Кишиневе у здания суда завершился митинг, проходивший в среду в поддержку молдавского оппозиционера Александра Нестеровского, которого заочно приговорили к 12 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости. Суд Кишинева в среду заочно приговорил депутата парламента Молдавии и одного из лидеров партии "Возрождение" Нестеровского к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию. Примечательно, что прокурор настаивала на наказании в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Сам депутат утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело. При этом судебный процесс шел с нарушением процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Как заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. соратники Нестеровского намерены продолжить отстаивать права коллеги. "Всех не пересажают, всех не перебьют. Я призываю вас быть стойкими, мы обжалуем приговор, это решение суда будет атаковано. Мы используем все законные меры для борьбы с этим решением и для оправдания нашего коллеги. Это не значит, что мы останавливаемся в борьбе с режимом, который сейчас захватил все ветви власти, включая судебную", - сказал Фотеску перед собравшимися на митинге. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. Решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство из-за политического преследования на родине. Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.

https://ria.ru/20250319/nesterovskiy-2006027268.html

https://ria.ru/20250319/storonniki-2006016671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев, возрождение, александр нестеровский